CFR Calatori: 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, anulate din cauza vremii

"La aceasta ora nu sunt linii inchise sau trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura si CFR Calatori sunt operationale pentru urmatoarea perioada", anunta CFR.In zona de sud a tarii - Bucuresti, Craiova, Galati si Constanta - aflata sub incidenta codului portocaliu de viscol si temperaturi scazute se desfasoara operatiuni cu utilaje de interventie, drezine pantograf si pluguri de zapada. De asemenea, sunt pregatite locomotive Diesel de rezerva, au fost suplimentate echipele de interventie, iar garniturile de tren sunt verificate inainte de plecarea in cursa.CFR Calatori anunta ca se mentine masura de anulare a unor trenuri pentru eliberarea liniilor in vederea facilitarii interventiilor cu utilaje si evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri.Sunt anulate aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri CFR Calatori care circula zilnic in Romania. Traficul de calatori va fi preluat de restul garniturilor din graficele de circulatie, acolo unde exista aceasta posibilitate."In functie de evolutia vremii si a temperaturilor foarte scazute ce au implicatii asupra infrastructurii feroviare si asupra functionalitatii materialului rulant, pot sa apara si alte modificari in programul de circulatie a trenurilor de pasageri", mai anunta CFR Calatori.Acolo unde va fi necesar, Compania anunta ca pasagerii vor primi ceai cald, cafea, sandvisuri, in functie de posibilitatile din teren.