Capitala si 12 judete se afla in cea de a doua zi de cod portocaliu de ninsori si viscol. Temperaturi intre -21 si cel mult -11 grade in toata tara. Scolile, inchise in Bucuresti si in zece judete. Peste 20 de drumuri nationale sunt blocate

Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei si o atentionare cod portocaliu de ger pentru mare parte din tara. Scolile sunt inchise si marti, in Bucuresti si in zece judete. Din cauza viscolului sunt blocate Autostrada Soarelui si A4 Ovidiu - Agigea, precum si peste 20 de drumuri nationale, in timp ce aproximativ 60 de trenuri au fost anulate, iar in Gara de Nord din Bucuresti trenurile ajung cu intarzieri de pana la 120 de minute. Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii atentionarilor de ger pentru toata tara, pana in 2 martie, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius joi dimineata, potrivit news.ro.

Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, in noaptea de luni spre marti, ca incepand cu ora 02.15 s-a inchis circulatia rutiera pe DN 2A, intre Slobozia si Giurgeni (judetul Ialomita), km 62+000 - km 112+000.

A fost inchisa circulatia rutiera si pe DN 22D, intre localitatile Ciucurova si Doua Cantoane (judetul Tulcea), km 39+900 - km 81+287 si pe DN 22F, intre localitatile Izvoarele si Nalbant (judetul Tulcea), km 7+400 - km 13+900, si pe DN 4, intre Popesti Leordeni (judetul Ilfov) si Oltenita (judetul Calarasi), km 12+500 - km 60+350.

Traficul este oprit si pe urmatoarele drumuri nationale: judetul Teleorman - DN 65E Rosiorii de Vede - Furculesti; DN51 Alexandria-Izvoarele; DN51A Alexandria-Viisoara-Zimnicea; judetul Calarasi - DN 41, pe tronsonul Cascioarele-Chirnogi - Oltenita; DN 3, pe tronsonul Branesti - Cuza Voda; DN 3A, pe tronsonul Lehliu - Fetesti; DN 21, pe tronsonul Drajna - Calarasi; DN3B, pe tronsonul Calarasi - Fetesti; judetul Giurgiu - DN 5, pe tronsonul 1 Decembrie - Giurgiu; DN 5A, pe tronsonul Falastoaca - Izvoarele; DN 5B, pe tronsonul Balanoaia - Ghimpati; DN 41, pe tronsonul Daita - Cascioarele; judetul Constanta - DN 3, pe tronsonul Murfatlar - Ostrov; DN2A, pe tronsonul kilometric 127 - 196 (Harsova - intrare Ovidiu); DN3C, pe tronsonul Constanta - Ovidiu; DN22C, pe tronsonul Constanta - Medgidia; judetul Ilfov - DN 3, pe tronsonul Branesti - limita cu jud. Calarasi; judetul Ialomita -DN 21, pe tronsonul Slobozia - Drajna; DN3A, pe tronsonul Drajna - Fetesti; judetul Vrancea - DN 2N, pe tronsonul Bogza - Dumbraveni. Este oprita circulatia si pe DN 22A, intre localitatile Cataloi (judetul Tulcea) si Harsova (judetul Constanta).

De asemenea, sunt inchise autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea.

Din cauza viscolului, sunt blocate si 39 de drumuri judetene in Teleorman, Dolj, Olt, Giurgiu, Constanta, Tulcea si Calarasi.

In judetul Constanta, au fost inchise porturile Constanta Nord, Constanta Sud - Agigea, Midia si Mangalia. De asemenea, in judetul Tulcea a fost inchisa Bara Sulina.

In judetul Teleorman, punctele de trecere a frontierei cu bacul Turnu Magurele - Nikopol si Zimnicea - Svishtov au fost inchise, din cauza vantului puternic.

Scolile sunt inchise si marti in Capitala si in zece judete

Scolile raman inchise si marti in Bucuresti si in judetele Dolj, Constanta, Tulcea, Giurgiu, Ilfov, Buzau, si Teleorman, in timp ce in Braila, Ialomita si Olt cursurile sunt suspendate atat marti, cat si miercuri. De asemenea, marti, nu se vor face cursuri in 17 scoli din mediul rural din judetul Mehedinti si in 14 unitati scolare din judetul Calarasi, potrivit Ministerului Educatiei.

Orele de curs vor fi recuperate conform calendarului stabilit de fiecare unitate de invatamant, cu aprobarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

Aproape 60 de trenuri au fost anulate

Aproape 60 de trenuri de calatori au fost anulate luni, din cauza viscolului. In Gara de Nord din Capitala, trenurile au acumulat intarzieri de pana la 120 de minute.

Potrivit CFR Calatori, ultimele sase trenuri adaugate pe lista celor anulate sunt: R 7372 Galati - Faurei; R 9410 Piatra Olt - Caracal; R 9409 Caracal - Piatra Olt; R 9139 Craiova - Calafat; IR 1885 Titu - Targoviste; IR 1888 Targoviste - Titu.

Compania a luat luni decizia anularii a aproximativ 4% din cele 1.200 de trenuri CFR Calatori care circula zilnic in Romania. "Masura are ca scop eliberarea liniilor in vederea facilitarii interventiilor cu utilaje si pluguri de zapada si evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri. Traficul de calatori va fi preluat de restul garniturilor din graficele de circulatie, acolo unde exista aceasta posibilitate", anunta CFR Calatori.

ANM ia in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de ger pana in 2 martie; temperaturile vor ajunge pana la -22 de grade Celsius joi dimineata

Avertizarea cod portocaliu de ninsori si viscol a intrat in vigoare luni la ora 10.00, fiind valabila pana marti, la ora 14.00. In acest interval, in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea, vantul va avea intensificari sustinute, cu rafale de 55-65 de kilometri pe ora, local peste 70 de kilometri pe ora si vor fi perioade de timp cu ninsoare puternic viscolita, determinand scaderea vizibilitatii sub 50 de metri.

O alta atentionare cod galben emisa de ANM este in vigoare pana marti, la ora 20.00, pentru Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei., unde ninsorile vor fi moderate si local insemnate cantitativ si se va depune strat de zapada consistent. Vantul va avea intensificari cu viteze de 45-55 de kilometri pe ora, iar in partea de sud-est a teritoriului cu peste 60-65 de kilometri pe ora, viscolind si spulberand zapada si diminunand vizibilitatea.

Pana joi, 1 martie, la ora 10.00, este cod portocaliu de ger pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. In aceste zone, valul de frig se va intensifica, iar gerul va fi persistent chiar si pe timpul zilei. Maximele vor fi cuprinse in general intre -12 si -8 grade, iar cele minime vor cobori pana la -22 de grade. Rafalele vantului vor accentua senzatia de frig.

Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, a anuntat luni directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. Potrivit meteorologului, valul de frig se va mentine pana la finalul saptamanii in Moldova, Dobrogea si Muntenia, inclusiv in Bucuresti, unde temperaturile minime vor fi de -18 grade.

"In continuare, noptile, diminetile, chiar si pe parcursul zilelor, temperaturile vor fi deosebit de scazute", a declarat directorul ANM Elena Mateescu, la Comandamentul de iarna pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase convocat la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Potrivit meteorologului, in dimineata de marti si in dimineata de miercuri vor fi inregistrate temperaturi intre -21 si cel mult -11 grade Celsius in toata tara. Valul de frig se va mentine pana la sfasitul saptamanii, urmand ca temperaturile sa coboare pana la -22 de grade in diminetile de joi si vineri. In Capitala vor fi in jur de -18 grade Celsius.

"Luam in considerare posibilitatea ca miercuri dimineata sa prelungim avertizarea pentru valul de frig persistent, incluzand si 2 martie, pentru ca si pe parcursul noptii de miercuri spre joi si joi spre vineri ne asteptam ca valul de frig sa continue in Moldova, Dobrogea si Muntenia￯, a spus Elena Mateescu.

Pentru zilele cu temperaturi scazute, Ministerul Sanatatii recomanda populatiei sa asculte sfatul medicilor, sa evite deplasarile in spatii deschise si expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor prin viroze respiratorii si sa consume alimente bogate in proteine, fructe si legume.

In cazul in care este necesara deplasarea in spatii deschise, este recomandata folosirea mijloacelor de protectie adecvate - caciuli, manusi etc. Trebuie evitata expunerea prelungita a mainilor si picioarelor la temperaturi scazute pentru a se feri de degeraturi. De asemenea, in cazul simptomelor de raceala, trebuie evitata automedicatia si este recomandata consultarea medicului.

Specialistii de sanatate publica din Ministerul Sanatatii recomanda ca persoanele varstnice, in special cele cu afectiuni cardiace si respiratorii, sa evite deplasarile si frecventarea locurilor aglomerate care creeaza premisele decompensarii in conditii de temperaturi scazute. In aceasta perioada, trebuie sa se acorde o atentie speciala copiilor - acestia nu trebuie lasati sa astepte in interiorul autovehiculelor parcate sau sa fie transportati pe distante lungi in vehicule fara posibilitati de climatizare si neechipate corespunzator. Locuintele si spatiile inchise de locuit trebuie sa fie incalzite corespunzator si trebuie evitata utilizarea instalatiilor improvizate, care pot duce la intoxicatii cu monoxid de carbon.

Ministerul Sanatatii a cerut directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sa monitorizeze masurile care se impun la nivelul unitatilor sanitare, astfel incat acestea sa poata primi, tria si interna un numar mai mare de pacienti, pe perioada atentionarilor meteo.