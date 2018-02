UPDATE Circulatie inchisa si restrictii de tonaj, din cauza vremii, pe mai multe drumuri nationale

Potrivit unei informari de dimineata a Centrului Infotrafic, circulatia a fost intrerupta in judetul Telerman pe DN51 Zimnicea - Viisoara, DN51A Zimnicea - Izvoarele, DN54 Moldoveni - Islaz si DN65 Turnu Magurele - Rosiori din judetul Teleorman, pentru a permite utilajelor de deszapezire sa actioneze pentru curatarea carosabilului. De asemenea, in judetul Teleorman, circulatia rutiera este intrerupta, din cauza vremii nefavorabile, pe mai multe drumuri judetene (DJ 504, DJ 506, DJ 506A, DJ 506C, DJ 653, DJ 703). Se actioneaza pentru curatarea partii carosabile. In judetul Bacau, traficul este oprit pe DJ119 A (Urechesti - Sascut) pe tronsonul cuprins intre comuna Urechesti (km 0) si satul Contesti (km 5 + 500), din cauza conditiilor meteo nefavorabile (ninsoare si viscol). Varianta ocolitoare: comuna Urechesti - DN11A - Adjud - DN2 - comuna Sascut.





Pentru evitarea situatiilor nedorite pe drumurile publice, Centrul Infotrafic recomanda conducatorilor auto sa nu plece la drum daca nu au autovehiculele echipate cu anvelope de iarna, sa pastreze in mers o distanta suficient de mare pentru a putea opri in conditii de siguranta si sa adopte in general o conduita preventiva la volan, adaptand in permanenta viteza la conditiile de trafic si de drum.





Din cauza vantului puternic, in judetul Constanta au fost inchise porturile Midia, Mangalia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea.

Incepand cu ora 14.00, s-a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 41, între Olteniţa (Călăraşi) şi Greaca (Giurgiu), km 0+000 – km 22+000; DN 65A, între Rosiori de Vede şi Turnu Măgurele (Teleorman), km 91+435 – km 130+005, şi DN 65 E, între Intresecţi DN65 A şi Bogdana (Teleorman) din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero.Compania Nationala de Adrministrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit restrictie de tonaj pentru masinile mai mari de 3,5 tone pe mai multe drumuri nationale din cauza ninsorii si a viscolului puternic. Astfel, au fost introduse restrictii de circulatie, pentru autovehicule cu masa mai mare de 3,5 tone, pe DN 22A, km 239+000 - km 287+000, intre Mihai Viteazu (CT) si Ovidiu (CT), pe DN2A, km 127+000-196+000, intre Harsova (CT) si Ovidiu (CT) si pe DN 3, km 224+000 - 129+000, intre Cataniciu si Ostrov.In Olt, potrivit informatiilor furnizate de ISU si citate de Agerpres, au fost inchise circulatiei urmatoarele tronsoane de drumuri judetene: DJ 542 Caracal-Redea; DJ 542 A Redea - Rotunda; DJ 544 A Vartopu - Vadastrita; DJ 546 C Potcoava - Perieti; DJ 604 Bucinisu - Obarsia; DJ641 Caracal - Ceziuni; DJ 653 Stoicanesti-Craciunei-Radomiresti; DJ 679, pe tronsonul Valeni-Seaca-MihaestiPana in 1 martie, 28 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se afla sub cod portocaliu de ger. Cea mai scazuta temperatura de luni dimineata a fost la Iasi: -17 grade Celsius. Pentru Bucuresti si 12 judete din sudul si estul tarii meteorologii au emis si o atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, valabila pana marti 27 februarie ora 14.00