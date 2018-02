LIVETEXT Iarna vine la sfarsit de februarie: Avertizari de ger si viscol, scoli inchise si circulatie in conditii de iarna

LIVETEXT evenimentele de duminica:









Rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Mihnea Costoiu, a precizat pentru Agerpres ca luni cursurile institutiei de invatamant se vor desfasura dupa programul normal."Avand in vedere informatiile aparute in media in aceasta zi cu privire la intreruperea cursurilor la Universitatea Politehnica din Bucuresti, precizez ca in cursul zilei de luni, 26 februarie, cursurile se vor tine in program normal, urmand ca luni sa luam decizia cu privire la intreruperea sau nu, daca va fi necesar, pentru zilele de marti sau miercuri", a afirmat rectorul.Precizarea este data in contextul in care in presa ar fi aparut informatii conform carora luni studentii UPB nu ar face cursuri din cauza conditiilor meteo.Potrivit lui Costoiu, toate activitatile UPB se vor desfasura luni in regim normal.Brigada Rutiera si ISU Bucuresti-Ilfov au luat masuri sporite in aceste zile, in conditiile in care Capitala intra sub avertizare cod portocaliu de ninsori si vant puternic, anunta Agerpres.Comisar-sef Victor Galceava, imputernicit sef Brigada Rutiera, a anuntat duminica, in cadrul Comandamentului de iarna de la Primaria Capitalei, ca la nivelul BPR au fost dimensionate efectivele pentru zilele urmatoare, astfel incat sa existe adaptabilitate la conditiile meteo nefavorabile."Vom actiona cu prioritate pentru combaterea opririlor si stationarilor neregulamentare, pentru o circulatie buna a mijloacelor RATB si o buna interventie a mijloacelor de deszapezire. Adresez recomandari atat conducatorilor auto, cat si celorlalti participanti la trafic, in special pietonilor, sa tina cont de conditiile specifice de trafic adaptate la existenta zapezii, la existenta unor conditii meteo nefavorabile", a subliniat seful BPR.Lt. col. Florin Stan, adjunct al sefului ISU Bucuresti-Ilfov, a aratat, la randul sau, ca institutia a luat masuri sporite pentru aceasta perioada, una dintre acestea fiind convocarea in sedinta extraordinara a Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti si convocarea grupului operativ care actioneaza in astfel de situatii."ISU Bucuresti-Ilfov este pregatit ca creasca la nevoie capacitatea operationala, a luat masuri de mentinere in stare de operativitate a tuturor categoriilor de mijloace de interventie, s-au luat masuri de patrulare cu echipajele SMURD pentru identificarea persoanelor fara adapost si transportul acestora la centrele de cazare temporara, informarea populatiei cu privire la riscurile specifice sezonului, precum si la modul de comportare in astfel de situatii - pe retelele de socializare, pe panouri publicitare", a precizat reprezentantul ISU.Cursurile Universitatii ''Stefan cel Mare'' Suceava (USV) vor fi suspendate in zilele de luni si marti, avand in vedere avertizarile meteorologice si problemele sistemului centralizat de termoficare al orasului, a anuntat conducerea institutiei academice, citeaza Agerpres.Potrivit sursei citate, Consiliul de Administratie al USV a decis suspendarea cursurilor in zilele de 26 si 27 februarie, cu exceptia celor desfasurate in ultimul an la programele de licenta ale domeniului "Stiinte ingineresti".Reprogramarea activitatilor didactice va fi efectuata dupa un orar stabilit de fiecare facultate in parte, pe parcusul semestrului.Producatorul Bioenergy Suceava avertiza pe 2 februarie ca se afla in dificultate financiara si ca exista riscul opririi instalatiilor care livreaza apa calda si caldura in sistem centralizat.Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Dolj a decis duminica, in urma unei intruniri a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), suspendarea cursurilor in toate scolile din judet in zile de luni si marti Comandamentul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges a decis, duminica, asigurarea permanentei in toate unitatile de invatamant si monitorizarea evolutiei vremii, neexistand deocamdata elemente care sa conduca la suspendarea cursurilor, anunta Agerpres.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Arges, in paralel vor fi monitorizate starea drumurilor, precum si alimentarea cu energie electrica, apa si cu agent termic a unitatilor de invatamant."In functie de indeplinirea acestor conditii, vom analiza toate situatiile punctual si vom decide daca se impune suspendarea cursurilor in una sau mai multe unitati din judet. La acest moment nu sunt constituite elemente care sa conduca la suspendarea cursurilor in nicio unitate", se precizeaza in comunicatul ISJ Arges.Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a facut duminica un apel catre bucuresteni sa nu iasa cu masinile in trafic in aceste zile, pentru a fi evitata blocarea traficului si pentru a permite interventia utilajelor de deszapezire.Ce ne spune ISU: