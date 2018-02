Vremea in Capitala: Temperaturi de pana la -18 grade, vant si ninsoare, in urmatoarele zile

Astfel, incepand de sambata, ora 20.00, pana duminica, la ora 8.00, temporar va ninge slab, se va depune strat de zapada in jurul a 2 cm, iar vantul va avea intensificari cu viteze ce vor atinge temporar 45-50 km/h. Temperatura aerului va scadea pana la o minima de minus 6 - minus 4 grade, iar vantul va amplifica senzatia de rece.De duminica, ora 10.00, pana luni, la 8.00, vremea va deveni deosebit de rece, chiar geroasa noaptea; temperatura maxima va fi de minus 5 - minus 4 grade, iar cea minima in jurul a minus 10 grade. Temporar va ninge, in intensificare in a doua parte a noptii, iar vantul va continua sa prezinte intensificari, cu viteze de 40- 45 km/h, posibil 50-55 km/h noaptea, viscolind temporar ninsoarea si amplificand senzatia de rece. Stratul de zapada va masura in medie 5-8 cm.Conform ANM, de luni, ora 10.00, pana marti, ora 8.00, valul de frig se va intensifica, va fi ger in cea mai mare parte a intervalului, iar rafalele de vant vor accentua senzatia de rece. Ninsoarea va deveni abundenta, vantul se va intensifica pana la viteze de 60-65 km/h si va fi viscol. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de minus 9 grade, iar cea minima va fi de minus 12 - minus 10 grade.De marti, ora 10.00, pana miercuri, ora 8.00, valul de frig va persista si va fi ger indeosebi dimineata si noaptea; temperatura maxima va fi minus 8 - minus 6 grade, iar cea minima se va situa in jurul a minus 15 grade. Va mai ninge, cu precadere in prima parte a zilei, dar atat ninsoarea cat si vantul vor diminua in intensitate - rafalele vor mai atinge la inceputului intervalului 35-45 km/h, apoi va deveni in general slab.Valul de frig va persista si miercuri, pana joi, la ora 8.00, iar gerul se va intensifica noaptea, cand temperatura va cobori pana la valori de minus 18 - minus 16 grade; maxima termica nu va depasi minus 8 grade. Cerul va fi temporar noros, dar conditiile de ninsoare vor fi reduse. Vantul va sufla slab si moderat.