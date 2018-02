Cod portocaliu de ger in peste jumatate de tara, incepand de luni: Temperaturile vor fi comparabile cu minimele record inregistrate in aceasta perioada / Cod galben de ger in toata Romania, de duminica dimineata

Valul de frig va cuprinde treptat toata tara si va fi in intensificare, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an.

Temperaturile maxime vor fi negative in toate regiunile si va fi ger dimineata si noaptea, la inceput cu precadere in jumatatea de nord, apoi si in restul teritoriului, iar intensificarile temporare ale vantului vor amplifica senzatia de rece.





Din seara zilei de sambata (24 februarie) si pana duminica noapte (25/26 februarie), in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, in Muntenia, Oltenia, sudul Banatului si Dobrogea vor fi ninsori temporare, care in sud-vest vor deveni moderate cantitativ. Vantul va avea intensificari in medie cu 45-50 km/h in majoritatea zonelor, iar in partea de sud-est a teritoriului rafalele vor atinge local 55-65 km/h, mai noteaza meteorologii.

Temperaturile maxime vor fi frecvent intre -12 si -8 grade, cele minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, iar rafalele vantului vor accentua senzatia de frig.Din dimineata zilei de luni, 26 februarie, aria ninsorilor se va extinde. In sud si sud-est acestea vor deveni local abundente si vor fi viscolite, in special in Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei.