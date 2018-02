Vreme geroasa in toate regiunile, inclusiv in Bucuresti, in acest weekend

Potrivit specialistului, in acest weekend vremea se va raci considerabil. In cursul zilei de sambata, temperaturile maxime se vor incadra intre -6 grade, in nordul Moldovei, si 7 grade in Banat si Oltenia."Ulterior, in noaptea de sambata spre duminica, vorbim despre alte temperaturi, cu minime de sub -10 grade, chiar si de -15 grade, pentru partea de nord si de centru a tarii. In restul tarii, vor predomina valorile negative. Duminica va fi o vreme deosebit de rece pentru sfarsitul lunii februarie, cu temperaturi maxime in general intre -12 si -4 grade, mai ales in partea nordica si in estul Transilvaniei. Minimele din noaptea de duminica spre luni continua sa scada si se vor situa intre -15 si -5 grade, chiar spre minus 20 de grade, in nordul Moldovei si in depresiunile din estul Transilvaniei", a precizat Marasoiu.Si in Bucuresti vremea va avea o evolutie asemanatoare. In noaptea de sambata spre duminica, se vor inregistra minime cuprinse intre -7 si -5 grade. In plus, maxima de duminica ramane foarte apropiata de aceste minime, respectiv intre -5 si -4 grade.In noaptea de duminica spre luni, in Capitala va fi ger, iar valorile termice vor ajunge spre -11 grade Celsius.In privinta precipitatiilor, meteorologul ANM a mentionat ca se intrevad doar cateva fulguieli sambata seara, la nivelul Bucurestiului.