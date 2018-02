Vant puternic in Banat si in Carpatii Meridionali, ninsori in Mehedinti si Gorj. Informarea meteo, valabila de luni seara pana miercuri dimineata

Avertizarea este valabila de luni, ora 22.00, pana miercuri, ora 10.00.Vantul se va intensifica treptat din cursul noptii de luni spre marti (19/20 februarie) in sudul Banatului, unde rafalele vor depasi temporar 80 km/h, dar si pe crestele inalte din vestul Carpatilor Meridionali, cu viteze in general de 65...75 km/h, local viscolind sau spulberand zapada.In intervalul mentionat, in zona deluroasa si montana a judetelor Mehedinti si Gorj vor fi ninsori moderate cantitativ si se va depune strat nou de zapada, mai transmite Administratia Nationala de Meteorologie.