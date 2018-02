Circulatie in conditii de iarna in sase judete

Potrivit Consiliului Judetean, in prima parte a zilei de joi se circula in conditii de iarna pe toate tronsoanele de drumuri judetene. Elevii si profesorii din doua scoli din judetul Iasi nu merg la scoala joi, activitatea didactica fiind suspendata dupa ce drumurile au fost blocate de zapada.------Circulatia se face in conditii de iarna in, nefiind artere nationale sau judetene blocate din cauza zapezii, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui. Localitatile Gara Banca, Gura Idrici, Zorleni, 30 Decembrie si Popeni au ramas fara energie electrica, fiind afectati peste 2.000 de consumatori. In localitatile Popeni si Gara Banca, cursurile sunt suspendate deoarece scolile nu sunt alimentate cu energie electrica.Nici in judetulnu sunt drumuri blocate, circulatia desfasurandu-se in conditii de iarna, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bacau. Sunt sase linii de alimentare defecte si 89 de puncte de transformare nealimentate, fiind 23 de localitati fara energie electrica. La nivelul judetului Bacau sunt afectati de lipsa energiei electrice aproximativ 8.000 de abonati.Circulatia pe toate drumurile nationale si judetene dinse desfasoara, joi dimineata, in conditii de iarna, pe fondul ninsorilor abundente din ultimele 24 de ore. Potrivit directorului Sectiei Drumuri Nationale, Viorel Zacretchi, pe toate drumurile de interes national s-a intervenit toata noaptea si in cursul diminetii de joi cu 37 de utilaje de deszapezire. "Zapada de pe carosabil este de doi-trei centimetri. Este o zapada framantata. In pante s-a actionat cu mai mult antiderapant, pentru a nu exista probleme la urcare", a afirmat Zacretchi.Situatia este similara pe majoritatea drumurilor din, in urma ninsorilor care au cazut pe tot parcursul noptii, drumarii actionand pentru curatarea carosabilului. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Harghita, Adrian Panescu, a declarat ca pe drumurile care traverseaza zonele de creasta stratul de zapada framantata ajunge la 3-4 centimetri, pe celelalte artere de circulatie acesta fiind mai mic. Drumarii au actionat cu 36 de utilaje de deszapezire cu lama si solnita si au imprastiat peste 550 de tone de sare.Doua tiruri neechipate corespunzator au derapat pe DN 15 Toplita-Borsec si pe DN 11B Cozmeni-Casin, fiind nevoie de interventia drumarilor pentru a-si putea continua drumul. Stratul de zapada in afara carosabilului ajunge si la 40 centimetri in zona Lacu Rosu si continua sa ninga.Joi, 14 judete din centrul si nord-estul Romaniei se afla, pana la ora 11.00, sub un cod galben de ninsori abundente, local viscolite si depunere de strat consistent de zapada. Este vorba de judetele Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna, Brasov, Bacau,Vaslui, Iasi, Neamt, Harghita, Suceava si Botosani.