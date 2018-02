ANALIZA Iarna si uimitoarele ei extreme climatice - De la iernile cu zapezi uriase din trecut, pana la 26 de grade in februarie

Iarna nu mai este ce a fost si tot mai des temperaturile ating valori impresionante. Exemplele au fost abundente: de Craciun au fost 19 grade la Calafat, pe 7 ianuarie au fost tot 19 la Lugoj, iar pe 27 decembrie 2015 au fost 20 de grade la Targoviste.In ultimii sase ani aproape de fiecare data de Craciun au fost locuri unde temperaturile au trecut de 15 grade si nu au fost putine cazurile in care zapada a lipsit chiar si in orase de munte, precum Brasov.O zi fantastic de calda a fost 16 februarie 2016 cand la Patarlagele, in judetul Buzau, au fost 26 de grade si pana si in locuri foarte reci precum Intorsura Buzaului si Sf Gheorghe au fost 21 de grade. A fost cea mai calda zi de iarna de cand se fac masuratori si un record vechi de 25 de ani a fost egalat. In 1991 fusesera 26 de grade la Medgidia.Cea mai recenta zi extrem de calda a fost 3 februarie cand la Bechet au fost 21,4 grade, cea mai ridicata temperatura din Europa in acea zi.Ca iernile sunt tot mai neobisnuita o arata si noaptea trecuta (14 februarie) cand a plouat puternic in multe locuri din tara si la cateva statii meteo minimele au fost intre 3 si 5 grade. Spre comparatie, pe 14 februarie 2016 minimele erau de -23 de grade la Intorsura si -22 de grade la Miercurea Ciuc si nicaieri minima nu a depasit -3 grade.Cele mai mici temperaturiAu fost multe ierni extrem de dure de-a lungul ultimului secol. Din 1929 inca mai rezista cateva recorduri absolute (-25 la Constanta), la fel si din iarna de razboi 1942-43, cand s-a inregistrat si minima absoluta. Cea mai celebra este iarna lui 1954 cand stratul de zapada a trecut si de 170 cm in sudul tarii, iar in 1985, in ani plini de privatiuni, frigul de afara a facut ca in unele apartamente temperaturile sa scada si la sub 6-7 grade. In aceea iarna media lunara de temperatura a fost de - 14 grade in ianuarie la Joseni. Spre comparatie, in mult mai calda luna ianuarie 2018 media a fost -3,9.Minima absoluta de pe teritoriul tarii, -38,5 grade, s-a inegistrat in ianuarie 1942 in comuna Bod de langa Brasov celebra pentru fabrica de zahar. In ianuarie 1985 au fost -38,4 grade la Miercurea Ciuc, iar la Omu au fost -38 de grade in 1929.Mai recent, la Intorsura Buzaului au fost -36 de grade in iarna lui 2005 si -35 la inceput de 2015 cand si la Brasov au fost -33 de grade.In ziua in care au fost -38,5 grade la Bod au fost -32,2 grade la statia meteo de la Baneasa, iar la Campina minima absoluta a fost de -26,6, in aceeasi zi. Pentru Campina, orasul cu cele mai multe recorduri de caldura iarna, o temperatura de -27 este exceptionala.Cand pe teritoriul nostru patrund masele de aer tropical din nordul Africii si din Mediterana, temperaturile pot depasi 23 de grade in decembrie si 22 de grade in ianuarie, cum s-a intamplat in decembrie 1985 la Campina (23,4 grade) si in ianuarie 2001 la Oravita (22,2 grade).Ramane in istorie ziua de 16 februarie 2016 cand au fost 25,7 grade la Bucuresti Filaret si 25 la Ploiesti, Targoviste si Buzau. Pana si la Predeal au fost 18 grade, iar la Sinaia, cota 1500, au fost 15 grade.In ultimele doua decenii a scazut mult numarul de zile cu ninsoare si cu strat de zapada. Datele pentru intervalul 1961-2000 arata ca in medie in Constanta au fost 23 de zile cu ninsoare, la Bucuresti au fost 30 de zile, iar la Iasi, 46 de zile. In ultimii ani astfel de valori nu s-au mai intalnit.Cand a fost cel mai gros strat de zapada? De exemplu in ianuarie 1985 au fost 80 cm la Bucuresti, in ianuarie 1967 au fost 81 cm la Miercurea Ciuc, la Sibiu au fost 60 cm in ianuarie 1980, iar la Iasi au fost 66 cm in ianuarie si februarie 1967. La Constanta stratul de zapada a ajuns la 46 cm in iarna lui 1969, iar la Timisoara au fost 43 cm in 1963. In ultimii ani cea mai mare grosime a stratului de zapada a fost in iarna lui 2012: 70-100 cm in sudul tarii.Foto L. BarzaCel mai recent exemplu de zapada mare dateaza din 17 aprilie 2017. Atunci, la Barnova, langa Iasi, stratul de zapada ajungea la 65 cm.Daca acum trei-patru decenii ningea aproape peste tot in tara in noiembrie, in prezent data primei ninisori s-a mutat in decembrie si uneori in ianuarie. De exemplu au fost ani in care a nins prima oara pe 1 ianuarie la Tg Jiu si pe 15 ianuarie la Drobeta Turnu Severin.Daca ultima ninsoare se producea in martie sau chiar aprilie, acum lucrurile s-au schimbat si in situatii extreme ulltima ninsoare a fost pe 15 ianuarie la Constanta, pe 21 ianuarie la Drobeta Turnu Severin, pe 18 februarie la Bucuresti, pe 8 martie la Sibiu si pe 22 februarie la Iasi.Uneori iernile sunt extrem de uscate si doua exemple arata cat de departe se poate ajunge. La Craiova au fost 58 de zile consecutive fara precipitatii in iarna 1988-1989, iar la Campina au fost 37 de zile consecutive fara ploaie sau ninsoare la inceput de 1989.Vremea la munteCa la munte este frig iarna, e putin spus. La Omu media multianuala pentru februarie indica -10 grade, dar cea mai rece luna din istorie a fost februarie 1929 cu o medie de -19,1 grade, demna de nordul Scandinaviei. In acea luna s-a inegistat si minima absoluta la varful din Bucegi,-38 de grade, iar la Predeal au fost -33,8 grade.In ultimii ani lunile de iarna au fost tot mai calde, dar la Omu nu au fost niciodata mai mult de 8,2 grade iarna, in timp ce la Predeal au fost 18 grade in 16 februarie 2016, o zi despre care ati putut citi si la inceputul articolului.Grosimile maxime ale stratului de zapada au fost si ele impresionante: 120 cm la Predeal in 1966 si 145 cm la Sinaia in 1965. Pot fi si la munte perioade extrem de lungi fara precipitatii, un record fiind de 29 de zile pe masivul Vladeasa.Diferentele dintre aceeasi luna de la un an la altul pot fi uriase. In februarie 2016 la Predeal media de temperatura a fost de 2,4 grade si in noua zile maximele au depasit 10 grade. In februarie 2015 media a fost de -3,3 si in doar doua zile au fost peste 10 grade.