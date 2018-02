Alte 14 judete intra miercuri, la ora 11.00, sub un cod galben de ninsori si viscol

In intervalul mentionat, ninsori temporar insemnate cantitativ (in general 20-25 l/mp) cu depunere de strat de zapada consistent vor fi in estul Carpatilor Meridionali, in Carpatii Orientali, in cea mai mare parte a Moldovei si local in nordul Munteniei, potrivit ANM.Vantul va prezenta intensificari temporare, cu viteze in general de 45-50 km/h, iar la altitudini de peste 1500 m, in special in Carpatii de Curbura, cu rafale de peste 70 km/h, astfel ca vor fi intervale cu ninsoare viscolita si vizibilitate redusa.Alte 12 judete sunt sub un cod galben de ninsori similar pana miercuri la ora 11.00.