Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - in unele zone vremea se incalzeste usor, dar se vor inregistra ploi

Temperaturile vor creste, in unele zone ale tarii, si vor atinge chiar 7-8 grade Celsius in Banat, in Muntenia si in Crisana, in urmatoarele doua saptamani, insa in mai multe zone sunt anuntate ploi, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) pentru urmatoarele doua spatamani. Marti se vor semnala precipitatii, mai ales ploi, in vestul si in sud-vestul tarii si sub forma de lapovita si ninsoare la munte, iar pe parcursul noptii acestea se vor extinde treptat astfel incat vor fi precipitatii mixte in Banat si Oltenia, in cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei si izolat in Dobrogea. La munte si local in celelalte regiuni vor predomina ninsorile, potrivit news.ro. Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru intervalul 12 - 25 februarie, care arata ca vremea se incalzeste usor in urmatoarele doua saptamani. Cum va fi vremea in perioada 12-25 februarie:Media temperaturilor maxime va marca o scadere, de la 6 grade spre 2-3 grade in jurul datei de 15 februarie, pentru ca apoi sa creasca spre aproximativ 6-7 grade, valoare apropiata de norma climatologica a perioadei si in jurul careia se va mentine pana la finalul celei de a doua saptamani de prognoza. Temperaturile minime vor fi negative in decursul primei saptamani de prognoza, urmand a se situa intre -1 si -5 grade, in medie, cu cele mai scazute valori in jurul datei de 16 februarie. Ulterior, valorile termice nocturne vor marca o usoara crestere, astfel incat in intervalul 18 - 25 februarie se vor situa in jurul a 0 grade, cu o usoara tendinta de scadere, spre -2 grade, la sfarsitul celei de a doua saptamani. In 13 si 14 februarie se vor semnala precipitatii pe arii extinse si, posibil, mai importante cantitativ, iar apoi probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, slabe si pe arii mai restranse, va fi mai ridicata incepand cu data de 17 februarie si pana la sfarsitul intervalului de prognoza.Intervalul de prognoza va debuta cu un regim termic apropiat de normal pentru aceasta perioada a anului, insa ulterior se va resimti o racire usoara, ce va determina scaderea mediei temperaturilor diurne de la 4...5 grade in primele zile, spre 2...3 grade pe 14 si 15 februarie. Ulterior, vremea se va incalzi, astfel incat in intervalul 17 - 25 februarie vor fi maxime termice de 7-8 grade, usor peste normele perioadei. Temperaturile nocturne nu vor avea variatii importante pe parcursul celor doua saptamani de prognoza, urmand a se situa, in general, intre -4 si -2 grade, cu cele mai scazute valori pe 16, 17 si 25 februarie. Precipitatii mai importante cantitativ si pe arii relativ extinse vor fi pe 13 si 14 februarie, iar in intervalul 17 ￯ 25 februarie acestea se vor semnala aproape zilnic, dar la nivel local si slabe.Intre 12 si 16 februarie, media temperaturilor diurne va avea usoare variatii de la o zi la alta, urmand a se incadra, in general, intre 2 si 4 grade, caracterizand o vreme normala din punct de vedere termic pentru aceasta perioada a anului. Apoi vremea se va incalzi, iar intre 17 si 25 februarie vor fi temperaturi maxime de 4...5 grade. Regimul termic nocturn va fi caracterizat prin temperaturi minime usor fluctuante in prima parte a intervalului de prognoza, cand se vor incadra intre -6 si -3 grade, in medie regionala. Intre 18 si 25 februarie valorile termice nocturne nu vor mai avea variatii semnificative, urmand a se situa in mod constant in jurul a 5...6 grade. Probabilitatea pentru precipitatii in general slabe cantitativ va fi ridicata pe aproape intreg parcursul celor doua saptamani si doar in jurul datei de 14 februarie acestea se vor semnala pe arii extinse si vor fi mai importante cantitativ.In primele zile ale intervalului de prognoza regimul termic va fi caracterizat prin temperaturi apropiate de mediile multianuale ale perioadei, respectiv maxime diurne de 2-3 grade, in medie regionala. Ulterior, o usoara incalzire a vremii va determina valori mai ridicate, de 5-6 grade, care se vor mentine relativ constante, in medie, pana la finalul celor doua saptamani de prognoza. Temperaturile nocturne se vor situa, pe tot parcursul intervalului, intre -4 si -2 grade, mai scazute, spre -6 grade, doar in dimineata zilei de 16 februarie. Temporar, se vor semnala precipitatii pe tot parcursul intervalului de prognoza, iar in data de 14 februarie vor fi pe spatii extinse si mai insemnate cantitativ.In prima saptamana de prognoza, valorile termice diurne se vor situa, in medie, intre 1 si 4 grade, cu cele mai scazute valori la mijlocul saptamanii si cu cele mai ridicate catre sfarsitul acesteia. In cea de a doua saptamana, variatiile termice diurne vor fi nesemnificative, iar media regionala a temperaturilor maxime va fi de 2-3 grade, caracterizand un regim termic apropiat de cel normal pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile minime vor fi negative pe intreg parcursul intervalului de prognoza, urmand a se situa, in medie, intre -5 si -2 grade, cu cele mai scazute valori pe 16, 17 si 25 februarie. Probabilitatea pentru precipitatii pe arii mai extinse si mai importante cantitativ va fi ridicata in intervalul 13 - 15 februarie, dar acestea se pot semnala, temporar si pe arii restranse, aproape zilnic si in a doua saptamana de prognoza.Vremea se va incalzi usor la inceputul intervalului, astfel incat temperatura aerului va creste de la 4 grade in prima zi, pana la o medie de 7 grade in data de 14 februarie, iar pe 15 februarie maximele diurne vor scadea usor, pana in jurul valorii de 5 grade. Dupa aceasta data, regimul termic nu va mai avea variatii importante si se va concretiza prin temperaturi medii regionale de 5-6 grade. Temperaturile nocturne vor scadea de la 0 pana la -2 grade in primele doua zile de prognoza, apoi vor creste spre 2 grade in urmatoarele doua zile. Din data de 16 februarie si pana la sfarsitul intervalului de prognoza, mediile temperaturilor minime nu vor avea variatii semnificative si vor oscila intre -1 si +1 grad. Probabilitatea pentru precipitatii, pe arii extinse si mai insemnate cantitativ, va fi mai ridicata intre 13 si 15 februarie. Se mai pot semnala precipitatii aproape zilnic, dupa data de 20 februarie, dar acestea vor fi slabe si pe arii restranse.Regimul termic diurn nu va avea variatii importante pe parcursul intervalului de prognoza, urmand a fi caracterizat prin valori ale mediilor regionale situate, in general, intre 4 si 6 grade. Astfel, in primele patru zile de prognoza, temperaturile maxime vor scadea treptat de la o medie de 6 grade, pana la 4 grade in data de 15 februarie. Pe 16 februarie vremea se va incalzi si se vor atinge temperaturi diurne de 6-7 grade, valori ce se vor mentine pana spre finalul intervalului de prognoza, cand va avea loc o noua scadere usoara, spre o medie de 5 grade. Temperaturile medii nocturne vor fi negative pe aproape tot parcursul celor doua saptamani de prognoza.In prima saptamana, mediile temperaturilor minime se vor situa intre -4 si 0 grade, cu cele mai scazute valori in 13, 16 si 17 februarie si cele mai ridicate, in 14 si 15 februarie. Pe parcursul celei de a doua saptamani, mediile nocturne nu vor avea variatii semnificative de la o zi la alta si se vor situa in jurul valorii de -2 grade. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata pe 13 si 14 februarie, cand acestea se vor semnala pe arii extinse si vor fi mai insemnate cantitativ. In a doua parte a celei de a doua saptamani de prognoza, temporar, vor mai fi precipitatii slabe si pe arii mai restranse.Regimul diurn al temperaturilor va inregistra o scadere in primele zile ale saptamanii, de la o medie regionala de 6-8 grade, pana spre 3-4 grade pe 13 si 14 februarie. Ulterior, se va produce o crestere usoara a acestora, pana spre o medie de aproximativ 6 grade, insa spre finalul intervalului este posibila o noua scadere de temperatura. In ceea ce priveste minimele termice, acestea vor inregistra variatii semnificative in prima saptamana, cand in cele mai calde nopti, din 14 si 15 februarie, media va fi in jurul a 0 grade, iar in cele mai reci, respectiv pe 16 si 17 februarie, media va scadea spre -5...-4 grade. Ulterior, minimele la nivelul regiunii se vor situa, in general, intre -3 si -1 grad. Pe 13 si 14 februarie vor fi precipitatii, local insemnate cantitativ. Ulterior, probabilitatea pentru precipitatii, in general slabe cantitativ, va creste dupa data de 18 februarie.Regimul temperaturii medii a aerului, atat diurne, cat si nocturne, nu va avea variatii importante pe parcursul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza. Astfel, in prima saptamana maximele diurne se vor situa, in medie, intre -4 si 0 grade, cu cea mai rece zi pe 15 februarie. In cea de a doua saptamana temperaturile maxime mediate la scara intregii regiuni se vor situa in jurul valorii de -1 grad. Media minimelor nocturne va avea o evolutie asemanatoare si va fi de -9...-8 grade intre 12 si 17 februarie, apoi va creste usor si se va situa in jurul a -6 grade, cu o usoara tendinta de scadere abia spre sfarsitul celor doua saptamani de prognoza. Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata aproape pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar in jurul datei de 14 februarie acestea se vor semnala pe arii extinse si vor fi mai insemnate cantitativ.