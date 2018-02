In intervalul mentionat, la altitudini de peste 1600 m in Carpatii Meridionali si de Curbura vantul va sufla tare, cu viteze ce vor depasi 90...100 km/h si trecator va ninge slab.Intensificari temporare ale vantului vor fi si in sudul Banatului, unde rafalele vor atinge in general 75...85 km/h.