 Cod portocaliu de ninsori viscolite, la munte, in sapte judete. Vantul poate atinge 140 de kilometri pe ora

Meterologii au emis, sambata, la pranz, noi atentionari de Cod portocaliu de ninsori viscolite, in sapte judete, au prelungit atentionarea de Cod galben de vant si ninsori viscolite in zonele de munte a 12 judete si au emis Cod galben de ploi in zonele joase a patru judete din vest.









Judetele Mehedinti, Gorj, Valcea, Alba, Sibiu, Harghita, Covasna, Brasov, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures sunt sub atentionare de intensificari ale vantului ale vantului, care la rafala pot depasi 70- 90 de kilometri pe ora, zapada spulberata si ninsori viscolite in zona inalta.





Incepand de la ora 15.00, judetele Sibiu, Brasov, Hunedoara, Caras-Severin, Prahova, Arges si Dambovita sunt sub atentionare de Cod Portocaliu de intensificari ale vantului, care la rafala pot atinge 130-140 kilometri pe ora, la altitudini de peste 2000 de metri. Atentionarea este valabila pana la ora 18.00.





Totodata, zonele joase ale judetelor Bihor, Timis, Arad, Caras-Severin, sunt sub atentionare de Cod galben de ploi si intensificari ale vantului care la rafala poate atinge local 70-90 kilometri pe ora.