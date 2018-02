Vremea in urmatoarele doua saptamani: temperaturi de primavara in aceasta perioada, dar revin si precipitatiile

In, in prima saptamana de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada a anului. Media regionala a temperaturilor maxime va fi de 4 - 11 grade si de -2 pana la 3 grade a celor minime. In a doua parte a intervalului de prognoza, temperatura aerului va marca o scadere, astfel incat regimul termic se va apropia de cel climatologic specific perioadei. Media regionala a maximelor termice va fi de 4 - 7 grade, iar cea a minimelor nocturne intre -4 si -1 grad, valorile mai scazute urmand a se inregistra spre sfarsitul intervalului. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata incepand cu data de 1 februarie, iar in perioadele 1 - 4 si 6 - 9 februarie se pot inregistra cantitati de precipitatii mai insemnate.In, pe parcursul primei saptamani, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada din an. In medie, la nivelul intregii regiuni, se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse intre 4 si 10 grade, iar minimele vor oscila intre -3 si 3 grade. In a doua parte a intervalului de prognoza, o scadere de temperatura va conduce la un regim termic apropiat de cel specific climatologic acestei perioade. Astfel, in medie, vor fi maxime termice cuprinse intre 3 si 7 grade si minime intre -5 si -1 grad, cu cele mai coborate valori spre sfarsitul intervalului. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi in crestere dupa data de 1 februarie. Acestea se vor semnala pe arii mai extinse si vor fi, posibil, insemnate cantitativ in zilele de 1 si 2 februarie, precum si in perioada 6 - 9 februarie.In, in prima saptamana de prognoza, vremea va fi mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, iar mediile regionale ale temperaturilor maxime se vor incadra intre 2 si 8 grade, in timp ce minimele vor fi cuprinse intre -5 si -1 grad. Ulterior, vremea va intra intr-un proces de racire, astfel ca regimul termic va fi caracterizat de valori comparabile cu mediile climatologice specifice perioadei, respectiv maxime diurne de la un grad la 5 grade, respectiv minime de la -8 la -5 grade. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in perioada 1 - 4 februarie, cand acestea pot fi moderate cantitativ, dar si dupa data de 6 februarie.In, in prima saptamana de prognoza, vremea va fi calda. In medie regionala, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 3 si 8 grade, iar cele minime intre -4 si -2 grade. In cea de-a doua saptamana, temperatura aerului va scadea, astfel incat regimul termic se va apropia de cel climatologic specific perioadei, iar media regionala a temperaturilor maxime va fi cuprinsa intre doua si 5 grade si cea a minimelor intre -7 si -4 grade. Temporar se vor semnala precipitatii pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar cu o probabilitate mai mare ca acestea sa se inregistreze pe spatii extinse si sa fie mai insemnate cantitativ in perioada 1 - 4 februarie si, posibil, intre 6 si 9 februarie.In, pe parcursul primei saptamani de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit. Mediile regionale ale temperaturilor maxime vor fi cuprinse intre 4 si 9 grade si intre -3 si doua grade a minimelor nocturne. In cea de-a doua saptamana, valorile termice vor scadea usor si treptat, apropiindu-se de cele climatologic specifice perioadei spre sfarsitul intervalului de prognoza. In medie, maximele se vor incadra intre zero si 4 grade, iar minimele intre -6 si -4 grade. Temporar, vor fi precipitatii, in general slabe cantitativ, dupa data de 2 februarie, cu o probabilitate mai ridicata ca acestea sa se semnaleze pe spatii mai extinse in zilele de 2 - 3 februarie si in perioada 6 - 10 februarie.In, pe parcursul primei saptamani de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada. In medie regionala, se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse intre 6 si 12 grade si minime ce vor varia intre -1 si 3 grade. In cea de-a doua saptamana, temperatura aerului va marca o scadere, iar regimul termic va deveni apropiat de cel normal pentru aceasta perioada, cu maxime, in medie, cuprinse intre doua si 7 grade, respectiv minime intre -3 si un grad. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in intervalele 2 - 4 februarie si 6 - 11 februarie.In, pe parcursul primei saptamani de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada a anului. Mediile regionale ale maximelor termice se vor incadra intre 6 si 13 grade, iar ale celor minime intre -4 si un grad Celsius. Ulterior, regimul termic va deveni apropiat de cel climatologic specific perioadei si va fi caracterizat, in medie, de maxime cuprinse intre 3 si 7 grade si minime intre -5 si -2 grade. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in intervalele 2 - 4 februarie si 6 - 11 februarie.In, in primele doua zile de prognoza, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data, cu o medie a temperaturilor maxime de 12 - 13 grade. Pana spre mijlocul celei de-a doua saptamani, regimul termic se va mentine peste cel specific acestei perioade, desi tendinta generala a valorilor termice diurne va fi in scadere pana la o medie a maximelor, pe intreaga regiune, de 6 grade. Intre 8 si 11 februarie procesul de racire va continua spre valori specifice perioadei, media regionala a maximelor diurne urmand a fi de 2 - 3 grade. Regimul termic nocturn nu va avea fluctuatii semnificative pe tot parcursul intervalului de prognoza, astfel ca se vor inregistra, in medie regionala, temperaturi minime cuprinse intre -4 si zero grade. De asemenea, vor fi precipitatii, in general slabe cantitativ, aproape in fiecare zi, incepand cu data de 1 februarie.La, valorile termice nocturne vor fi negative pe intreg intervalul de prognoza, iar cele diurne usor pozitive doar in zilele de 29 ianuarie si 1 februarie, in general sub limita de inghet, in restul timpului. In medie, in prima saptamana, temperaturile maxime se vor incadra intre -4 si doua grade, iar cele minime intre -9 si -2 grade, iar pe parcursul celei de-a doua saptamani vor fi maxime intre -4 si zero grade si minime intre -10 si -6 grade. Temporar, vor fi precipitatii in cea mai mare parte a intervalului, cu o probabilitate mai mare de aparitie a acestora in perioadele 1 - 4 si 6 - 10 februarie.