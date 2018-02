OMV lanseaza Coldnews.info powered by OMV MaxxMotion, prima platforma destinata traficului de iarna, cu informatii geolocalizate

Material sustinut de OMV

Soferii din Romania vor putea incarca imagini cu situatia drumurilor pe platforma Coldnews.info powered by OMV MaxxMotion

Utilizatorii platformei vor putea castiga premii zilnice

Lansata in parteneriat cu Hotnews.ro, platforma va fi disponibila in perioada 31 ianuarie - 1 martie 2018



OMV impreuna cu Hotnews.ro au lansat Coldnews.info powered by OMV MaxxMotion, prima platforma cu informatii geolocalizate din Romania si cu sfaturi utlie pentru condus in timpul iernii de la specialistii Napoca Rally Academy. Platforma isi propune sa fie un spatiu virtual in care soferii pot ajuta cu continut geolocalizat alti soferi, inclusiv prin postarea de imagini cu starea drumurilor.Platforma contine o harta detaliata cu situatia drumurilor din tara, generata pe baza datelor de la utilizatori, dar si cu ajutorul unui autoturism de teren dedicat acestei platforme. Acesta va fi condus de Bogdan Marisca.Platforma Coldnews.info powered by OMV Maxx Motion vine cu premii zilnice pentru utilizatori. Prin tragere la sorti se pot castiga zilnic plinuri cu OMV MaxxMotion."Grija pentru clientii nostri este in centrul preocuparilor OMV. Clientii nostri se bucura deja de carburantii de performanta OMV MaxxMotion, testati in conditii extreme, la -38 de grade Celsius. In plus, pentru ca traficul de iarna vine cu provocari specifice, am lansat platforma Coldnews.info. Aceasta ofera, dincolo de continutul postat de catre utilizatori, o serie de sfaturi utile de la Bogdan Marisca, pilot de raliu, campionul en-titre al Romaniei si membru Napoca Rally Academy.", a adaugat Adrian Nicolaescu, Retail Manager OMV Petrom."M-am implicat in acest proiect cu mare drag, mai ales ca platforma Coldnews.info vine in sprijinul soferilor cu informatii atat de necesare acestora, zi de zi. Voi conduce impreuna cu colegul meu, Simone Tempestini, campion mondial JWRC si WRC3, aceasta masina de teren echipata astfel incat sa transmita in timp real date meteo direct in platforma. In plus, tehnologia instalata pe aceasta masina va permite colectarea de informatii legate de functionarea motorului pentru a demonstra performantele carburantului de iarna OMV MaxxMotion Diesel.", a declarat Bogdan Marisca, pilot de raliu, campionul en-titre al Romaniei si membru Napoca Rally Academy.Informatii de context:OMV dispune in prezent de o retea internationala de 1.400 de statii de distributie carburanti, in noua tari europene. In Romania, reteaua este operata prin intermediul OMV Petrom, parte a grupului OMV, alaturi de statiile OMV din Bulgaria si Serbia. Reteaua OMV Romania numara 153 de statii, prima statie sub acest brand OMV fiind deschisa inca din anul 1999.Statiile OMV ofera mai mult decat carburanti, fiind adevarate centre multifunctionale de servicii. Pe langa carburanti, clientii OMV pot beneficia de servicii moderne de spalare auto, Cafeaua VIVA, racoritoare si au la dispozitie o gama larga de servicii suplimentare. Calitatea OMV inseamna depasirea si satisfacerea celor mai mari asteptari si nevoi ale clientilor prin furnizarea de produse si servicii orientate spre viitor, care respecta promisiunea brandului OMV: We Care More.OMV produce si comercializeza titei si gaze, energie inovativa si solutii petrochimice high-end, intr-un mod responsabil. Cu vanzari la nivel de grup de EUR 19 mld si circa 22.500 de angajati in 2016, OMV Aktiengesellschaft este una dintre cele mai mari companii industriale din Austria. In Upstream, OMV dispune de o baza solida in Austria si Romania, alaturi de un portofoliu international echilibrat. Productia zilnica s-a ridicat la aproximativ 311.000 bep/zi in 2016. In Downstream, OMV are o capacitate de rafinare anuala de 17,8 mn tone si peste 2.000 de statii de distributie in 10 tari, la sfarsitul lui iunie 2017. OMV opereaza o retea de conducte de gaze in Austria si facilitati pentru depozitarea gazelor in Austria si Germania. In 2016, volumul vanzarilor de gaze s-a ridicat la circa 109 Twh.