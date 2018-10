Improvizante - un show de improvizație cu actori și bucătari

Material susținut de Selgros România

Andi & Friends go Improvizante - un show care, după cum spune și numele, este bazat pe improvizație actoricească și gastronomică. Pastilele de umor situațional construite prin diverse tehnici actoricești vor fi difuzate la TV, ca spoturi publicitare de câteva secunde pentru Selgros, episodul integral regăsindu-se online, pe site-ul improvizante.ro.





La început a fost doar Andi & Friends, un concept publicitar al comunicării Selgros Cash & Carry România 2018, pentru ca ulterior să devină un proiect de improvizație actoricească. Scenariile spoturilor campaniei TV s-au constituit în premize de la care echipa de actori s-a lansat în improvizații unscripted, folosind diferite tehnici utilizate în teatrul de improvizație - qui pro quo, jocuri de societate, exerciții fizice, karaoke, ficțiune sub presiune temporală, pantomimă, slapstick. Astfel, improvizația a modificat scenariile TV, împlinind și amplificând calitatea producției, multiplicând situațiile și generând un material video bogat, care, în afară de edit-urile oficiale difuzate pe TV, s-au constituit în pastile de montaj, de lungimi inegale, behind the scenes, bloopers, narațiuni scurte.





Echipa Improvizante îi are ca protagoniști pe Andi Moisescu și Marius Florea-Vizante împreună cu bucătarul bonom, Daniel, care de mai bine de patru ani este mascota Selgros. Și pentru că show-ul se numește Andi & Friends, e cazul să lămurim și cine sunt aceștia: Improvizante lansează un trio feminin fabulos cu Victoria Răileanu, Camelia Pintilie și Irina Velcescu, actrițe cunoscute pe scenele marilor teatre din România, toate fiind experimentate în improvizație scenică.













Show-ul promite multe întâlniri de colecție cu invitați surpriză. Printre episoade, îi au ca invitați speciali pe Dan Chișu, Jakob Hausmann și Nico Lontras.Campaniile de publicitate semnate Selgros, reunite sub sloganul Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri, au adus an de an în audiovizualul autohton, TV și în online, zeci de execuții creative care au împărțit cu generozitate idei, situații, personaje, personalități, umor de bună calitate - mărci genetice ale brand-ului Selgros, club atât pentru profesioniști, cât și pentru pasionați, deschis tuturor amatorilor de calitate.