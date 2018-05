Cum să-i împrietenești pe copii cu legumele

Articol sustinut de Selgros Romania

Fără falsă modestie, cred că este unul dintre cele mai frumoase programe dedicate copiilor. În plus, „Sănătatea Începe din Farfurie” demonstrează preocuparea noastră reală față de felul în care cresc și se dezvoltă cei mici. Unul dintre cele mai longevive programe de acest gen, cu o cifră impresionantă de mici participanți, "Sănătatea Începe din Farfurie" a adus și în acest an energie, bună dispoziție și informații importante celor 10.000 de elevi pe care i-am vizitat doar în acest an. Niciodată nu poți să spui că ai obosit în acest turneu, pentru că energia pe care ți-o oferă cei mici te ajută să mergi mai departe. Au trecut atâția ani de program (e al șaselea an consecutiv) și nu te mai aștepți la provocări, însă de fiecare dată, la întâlnirea cu cei mici, ești surprins de entuziasmul lor – și, nu de puține ori, întrebările lor te pot pune în dificultate. Tot despre provocări, uneori chiar ei, copiii, te învață cum să le comunici mai bine nevoile. E o provocare continuă să le ții atenția trează, astfel încât să pleci cu sentimentul ca au învațat ceva de la tine, într-o lume în care punem prea puțin preț pe o alimentație sănătoasă.Nu știu cât de mult a crescut interesul părinților pentru a-și educa copiii în acest sens, cred ca asta ar fi abordarea corectă. Copiii pleacă pe drumul vieții cu educația primită de-acasă și de la școală. Din păcate, văd în continuare părinți prea puțin interesați, de pildă, să facă sport alături de copiii lor, ori să se implice în vreun fel în cultivarea unui stil de viață sănătos. Până la urmă, trebuie să ne luăm în serios rolul de părinte si să ne gândim că noi suntem principalele modele ale copiilor, noi ar trebui să îi protejăm de tentațiile nesănătoase, dar prezente la orice pas.La capitolul legume, de departe, cel mai mult îi auzi vorbind despre cartofi, morcovi, roșii, castraveți și cam atât. Asta îți spun ei la prima strigare. În momentul în care aprofundezi încep să vorbească și despre alte legume și să destainuie ce le-ar placea lor, de fapt, să mănânce. Nu cred că exagerez dacă afirm că cei mici consumă exagerat de mult cartofi cu pâine sau cu carne. Aici intervenim și le spunem de ce nu se mănâncă așa și, dacă tot le plac cartofii, le lăsăm ca variantă finală cartofi și salată - sau carne și salată - dar niciodată împreună cu pâine.Adevărat, dar cred că aici tot noi, ca părinți, suntem cei responsabili de modul în care gătim aceste legume minunate. În tabăra de la final de august, organizată de Selgros pentru cea mai implicată școală prin care trecem cu caravana, îi învățăm și îi împrietenim pe copii cu toate legumele si fructele, inclusiv cu brocoli, pe care ajung să îl mănânce chiar și crud!Povestea supereroilor desenati a aparut în al doilea an al programului „Sănătatea Începe din Farfurie”, când ne gândeam cum să devenim mai atrăgători pentru copii. Asta era acum mai mulți ani. Ideea pe care am avut-o a fost de a crea benzi desenate cu legume supereroi. Știm cu toții, copiii iubesc supereroii. Așa că iată-ne cu benzi desenate și cu prichindeii care sunt fascinați să vadă ce lucruri minunate fac aceste personaje. S-a dovedit a fi o cale foarte bună de a-i aduce pe copii mai aproape de legumele și fructele pe care ar trebui să le iubească pentru beneficiile pe care le aduc.Aceasta este cea mai mare provocare a noastră - să îi faci să descopere și să înțeleagă mesajele pe care le transmitem. Este frumos să vezi cum deja îți ghicesc intenția, cum știu să anticipeze răspunsuri, cum te provoacă să fii mai bun de la o întâlnire la alta și să comunici mai bine, mai pe înțelesul lor. Îi surprindem, avem grija să interacționăm, nu le dăm timp să se plictisească. Descoperă cât de bună este pentru ei, de exemplu, grăsimea din lapte. Într-o lume în care mesajele sunt contradictorii încercam să îi ducem, ușor, ușor spre a înțelege că e important pentru sănătatea lor să fie atenți la ce mănâncă și chiar să le ceară părinților legumele și fructele de care au nevoie.Am înteles și mai bine cum trebuie să interactionez cu copiii astfel încât să-i fac să se distreze, dar și să rămână cu informații legate de alimentația sănătoasă. Mesajele noastre ajung nu doar la copii, ci și la părinti și profesori - iar atunci conștientizez că am responsabilitatea de a folosi acest prilej pentru a le oferi și lor informații. Profesorii pot duce mai departe aceste mesaje, ba chiar pot transforma orele de dirigenție sau momente din „Săptamâna Altfel”, de pildă, în lecții interactive despre alimentația sănătoasă. Iar părinții ar putea "fura" din ghidușiile noastre ca să-i ajute pe cei mici să-și schimbe în bine schimbe obiceiurile alimentare. Copiii mă surprind de multe ori cu lucruri pe care le știu deja despre vitaminele din alimente sau chiar despre carbohidrati - și se simte atunci când un părinte se ocupă de educația lor. Noi putem să punem baza, dar mai departe profesorii și părinții pot schimba cu adevărat viața unui copil.Ce mă motivează? Păi deja dacă ne uităm la statistici și vedem cifrele referitoare la diabet sau obezitate ar trebui să ne speriem. Felul în care un popor se hrăneste arată gradul lui de sănătate - și invers. Îmi doresc să trăiesc într-o țară sănătoasă din toate punctele de vedere și cred că meseria și experienta mă obligă să continuu să duc acest mesaj mai departe. Știu că toată viața noastră ar trebui să învățăm și să dăm mai departe ce-am învățat. Asta fac și eu. Prin toate țările prin care am trecut am văzut preocupare pentru aceasta problema. Și ar trebui ca si noi, românii, să fim preocupați de educație privind felul în care ne hrănim. În ceea ce mă privește am vrut să merg mai departe și tocmai am terminat o specializare și în nutriție. Îmi doresc mult ca pe lângă aptitudinile mele de Chef să le pot oferi românilor și posibilitatea de a învăța să se hrănească sănătos.Copiii noștri au nevoie de noi și e important ca, la rândul lor să ducă mai departe dorința noastră de schimbare, alături de mesajul nostru principal: