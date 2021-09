Final de Classic Unlimited 2021: 9 concerte, peste 1.000 de participanți și doi urși adoptați

Parteneriat Media

Cea de-a cincea ediție a turneului Classic Unlimited s-a încheiat duminică, 26 septembrie, cu recitalul susținut de pianistul Bogdan Vaida la Timișoara, în centrul cultural Faber. Pe parcursul celor patru săptămâni de turneu, peste 1.000 de persoane au luat parte la cele nouă concerte care s-au desfășurat în Jibou, Târgu Mureș, Brașov, Zărnești, Suceava, Iași, Cluj-Napoca, Sibiu și Timișoara.







În urma acestei ediții, în portofoliul spațiilor inedite în care s-au ținut concertele Classic Unlimited, portofoliu care include mine de cărbuni, librării, tipografii, fabrici de mobilă sau aule universitare, s-au adăugat locuri precum o grădină botanică, un sanctuar de urși, o uzină de apă și o singagogă reconvertite în spații culturale, dar și două muzee – unul al satului, iar altul al poeziei.







Totodată, turneul a marcat începutul unei relații speciale între Classic Unlimited și Sanctuarul de urși ’’Libearty’’ din Zărnești. Astfel, organizatorii Classic Unlimited au decis ca toate donațiile strânse în urma concertului din Sanctuar să fie îndreptate spre adopția a doi dintre cei 111 urși ai sanctuarului. Cei doi urși adoptați sunt Bim și Bam, crescuți de echipa sanctuarului încă de când aveau trei săptămâni.







"Turneul din acest n-a fost lipsit de provocări, dar parcă tocmai aceste provocări ne-au făcut să ne bucurăm mai tare de reîntâlnirea cu publicul Classic Unlimited. Am încercat prin formatul evenimentelor și prin locurile alese să respectăm normele de distanțare și siguranță sanitară, oferind în același timp posibilitatea de a participa la evenimente unui public cât de numeros. Din fericire, conceptul evenimentelor noastre ne-a permis aceste adaptări, și chiar dacă uneori acustica nu a fost perfectă, poveștile locurilor au completat și întregit experiența concertelor noastre. Am avut parte de nouă gazde primitoare și de unele dintre cele mai speciale locuri din istoria proiectului, printre care Sanctuarul de urși de la Zărnești sau Muzeul Poezie(i) de la Iași. Din păcate, spre finalul turneului, creșterea exponențială a incidențelor covid locale ne-a determinat să reducem capacitatea unor concerte, însă promitem să revenim la anul la Cluj, Sibiu și Timișoara pentru toți cei pe care nu am reușit să-i primim la concertele din acest an. Faptul că am reușit să organizăm toate cele nouă concerte și să avem un public de peste 1.000 de spectatori, ne-a dat încredere că lucrurile vor reveni la normal, că sectorul cultural se adaptează, iar publicul e dornic să participe la astfel de evenimente", a declarat Meda Corovei, project manager Classic Unlimited.







În timpul seriei de concerte Classic Unlimited, intitulată anul acesta A contemporary view, publicul a putut asculta atât piese consacrate ale muzicii clasice, cât și trei piese contemporane, create special pentru turneu de compozitorii clujeni Ciprian Gabriel Pop, Șerban Marcu și Cristian Bence-Muk. Repertoriul a inclus Intermezzo de Johannes Brahms, Mirror Spiders de Șerban Marcu, Marrock de Cristian Bence-Muk, Colonel Mosquito de Ciprian Gabriel Pop, Impromptu (Op. 90, nr. 4) de Franz Schubert, Preludiu (Op. 32, nr. 10) de Serghei Rahmaninov, precum și Variațiuni pe "La ci darem la mano” (Op. 2) de Frédéric Chopin.







"S-a dovedit a fi o idee inspirată aceea de a alătura trei piese scrise de compozitori contemporani unor lucrări din repertoriul clasic pianistic. Pentru mine a fost o experiență foarte interesantă, din care am învățat foarte mult. Cred că publicul a apreciat atât repertoriul clasic, cât și cel modern, și mai ales alăturarea celor două. Piesele compozitorilor clujeni mi-au plăcut foarte mult și au fost gustate de toată lumea. Toate trei sunt deosebit de inspirate și originale. Ele reprezintă un câștig atât pentru proiectul Classic Unlimited, cât și pentru repertoriul pianistic românesc, care s-a îmbogățit cu trei bijuterii muzicale", a spus pianistul Bogdan Vaida.



Classic Unlimited este inspirat de turneul Klassik Mittendrin, care a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorința de a o face mai accesibilă publicului larg. Doi ani mai târziu, odată cu implicarea Asociației Fapte, proiectul a ajuns în România. În cele patru turnee de până acum, peste 4.000 de persoane au luat parte la concertele Classic Unlimited care avut loc în locuri neconvenționale din Cluj-Napoca, București, Oradea, Iași, Brașov, Alba Iulia, Baia Mare, Târgu Mureș, Râmnicu Vâlcea, Petrila, Turda și altele.







Turneul Classic Unlimited este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și realizat cu sprijinul Raiffeisen Bank și Yamaha.







