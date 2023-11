Secțiune susținută de ING Vineri, 03 Noiembrie 2023, 16:17

România are în acest moment o comunitate antreprenorială vibrantă, iar interesul pentru inovație, accesul la tehnologie și dorința de a reuși sunt doar câteva dintre ingredientele care contribuie la dezvoltarea acesteia. La fel de adevărat este și că, pe drumul spre succes, orice afacere sau antreprenor are nevoie de sprijin, fie că vorbim despre o finanțare, susținere din parte unui mentor sau pur și simplu acces la informații ce pot fi valorificate.

Luana Sorescu Foto: ING

În ultimii ani, România s-a remarcat prin numărul mare de idei de afaceri care au reușit să scaleze după ce au primit sprijinul atât de necesar la început de drum. Kinderpedia, Medicai, Digitail sunt doar câteva exemple de companii de succes care au pornit la drum cu o idee îndrăzneață recunoscută și recompensată în cadrul unor competiții precum Startarium PitchDay, organizată de Startarium, platforma dedicată antreprenorilor aflați la început de drum lansată în 2016 de Impact Hub Bucharest și ING Bank.

„Startarium a devenit cea mai complexă platformă pentru antreprenori, iar acest lucru ne bucură enorm. În cei 7 ani de existență, peste 900.000 de utilizatori au accesat resursele pe care platforma le pune la dispoziție, respectiv conținut educațional gratuit, consultanță și mentorat, proiecte de incubare și accelerare, dar și instrumente moderne de finanțare. În plus, competiția Startarium Pitch Day a devenit un eveniment emblematic pentru comunitatea start-upurilor și suntem încântați să anunțăm că cea de-a cincea ediție se desfășoară, anul acesta, sub o nouă identitate - „Românii Sunt Antreprenori”. Suntem entuziasmați să susținem acele idei inovatoare care pot contribui la schimbarea în bine a vieților oamenilor. Este o oportunitate unică pentru antreprenorii la început de drum, care vor să-și dezvolte afacerea, dar și pentru cei care au depășit etapa de start-up și vor să treacă la nivelul următor”, spune Luana Sorescu, Head of Clients, Business Banking, în cadrul ING Bank România.

Premii de 100.000 de euro, în competiția „Românii Sunt Antreprenori”

Ediția de anul acesta a competiției Startarium pune la dispoziția ecosistemului antreprenorial local granturi în valoare totală de 100.000 de euro, sub forma unor finanțări nerambursabile. Antreprenorii se pot înscrie în concurs până pe 12 noiembrie, inclusiv, pe platforma dedicată - https://startarium.ro/rsa.

Spre deosebire de anii precedenți, competiția va avea trei categorii, după introducerea uneia noi - „Ideea ta”. Antreprenorii aspiranți sunt invitați să-și prezinte ideea de business printr-un video de maximum 60 de secunde pentru șansa de a câștiga unul dintre cele 10 premii de câte 1000 de euro fiecare. Premiile vor recompensa acele idei care vor strânge cel mai mare număr de voturi.

Celelalte două categorii sunt „Start-up”, dedicată companiilor cu o vechime între 1 și 3 ani, și „Running ops”, pentru afacerile cu mai mult de 3 ani de activitate. Premiile vor fi oferite în baza unui proces de jurizare, urmând să fie selectate 35 de afaceri în categoria de Startup și 21 în categoria Running Ops, care vor intra în semifinală.

Ulterior, vor fi aleși 7 finaliști pentru fiecare categorie, aceștia urmând să susțină un pitch în fața juriului, a publicului, dar și a presei, în cadrul unui eveniment organizat pe 29 noiembrie. Juriul va selecta câte 2 câștigători per categorie, care vor primi premii totale în valoare de 90.000 de euro.

„Astfel de competiții reprezintă o sursă de inspirație pentru întregul ecosistem antreprenorial din România, deoarece validează direcții care pot avea impact real în societate și oferă oportunități concrete de a atrage investiții, atât de necesare în procesul de creștere al unei afaceri. Suntem convinși că premiile cumulate de 100.000 de euro vor atrage un număr mare de antreprenori să-și prezinte ideile în fața juriului și a publicului. În plus, participarea la „Românii sunt Antreprenori” poate fi o oportunitate de învățare, de a obține experiență în prezentarea și promovarea afacerilor, precum și în abordarea aspectelor critice ale planificării și strategiei”, completează Luana Sorescu, care este și membru al juriului care va evalua aplicațiile antreprenorilor din categoriile Startup și Running Ops.

Povești de succes care inspiră

În edițiile precedente, Startarium PitchDay a sprijinit peste 155 de afaceri să se dezvolte, oferindu-le expunere, instrumente de creștere și acces la o comunitate de investitori și consultanți, iar 35 dintre acestea au obținut și premii cumulate în valoare de 450.000 de euro.

Pentru Digitail, participarea în 2019 la Startarium Pitch Day s-a dovedit a fi un moment cheie în dezvoltarea platformei de management software pentru cabinete veterinare. Ideea de a crea o platformă digitală care ajută proprietarii de animale să comunice mai eficient cu veterinarul, prin crearea unui carnet de sănătate digital, a fost recompensată cu 50.000 de euro la doar un an de la lansarea start-upului fondat de Sebastian Gabor și Ruxandra Pui. Astăzi, afacerea Digitail este evaluată la peste 50 milioane de dolari, iar cea mai recentă investiție va fi folosită pentru a se extinde în Statele Unite și Canada și pentru a-și continua expansiunea globală.

O altă poveste de succes este Kinderpedia, platforma educațională folosită în prezent în 2.000 de școli și grădinițe din întreaga lume. Start-upul fondat în 2015 de Daniel Rogoz, Evelina Necula și Dorin Ilea a câștigat premiului III la ediția din 2019 a Startarium PitchDay, obținând suma de 20.000 de euro. În prezent, compania s-a extins pe piețe din Europa, Orientul Mijlociu, dar și Statele Unite.

„Pentru noi este important să susținem inovația, perseverența și creativitatea antreprenorilor aflați la început de drum, deoarece ne dorim ca tot mai multe afaceri să aibă un impact real în dezvoltarea acestui segment al economiei. Un studiu recent, realizat de ING Bank, Impact Hub și Bravva Angels, ne-a arătat că 50% dintre antreprenorii din România sunt fondatori unici, iar un sfert dintre ei sunt tineri, între 25 și 34 de ani. Deci, dorința de a reuși prin forțe proprii este mare. Însă, toți cei aflați la început de drum au nevoie de sprijin, iar ING Bank este acolo pentru a-i susține. Ca bancă, înțelegem că antreprenorii sunt pasionați de ceea ce fac și au abordări unice și dorim să fim acel partener de încredere în dezvoltarea afacerilor. Suntem alături de clienții noștri - start-up-uri, PFA-uri, microîntreprinderi, companii mici și mijlocii - în fiecare etapă de creștere, îi ascultăm și le oferim instrumente adaptate nevoilor lor. Este ceea ce noi numim Banking și mai și”, a încheiat Luana Sorescu.

