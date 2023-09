Secțiune susținută de ING Miercuri, 13 Septembrie 2023, 11:39

Într-un interviu acordat echipei HotNews.ro, Alexandra Maier, Manager Sustenabilitate în cadrul ING Bank, a vorbit despre angajamentul băncii în înglobareasustenabilității și rolul său esențial în facilitarea tranziției către economia verde. ING abordează sustenabilitatea nu doar în operațiunile sale bancare, ci și în relația cu clienții și comunitatea în ansamblu. Prin inițiative de finanțare sau parteneriatul recent cu RetuRO Sistem Garanție Returnare, ING se implică activ pentru diminuarea efectelor schimbărilor climaticeși pentru sănătatea financiară a clienților. De asemenea, platforme precum Startarium și Banometru arată angajamentul continuu al băncii în susținerea dezvoltării sustenabile a afacerilor și sănătatea financiară pentru comunitate.

Cum vedeți rolul ING în sprijinirea și promovarea tranziției către sustenabilitate? Ce inițiative sau acțiuni credeți că sunt esențiale în acest sens?

Alexandra Maier: Tranziția către sustenabilitate înseamnă, de fapt, a asigura creșterea economică fără a periclita resursele naturale sau regenerarea acestora. Atunci când vorbim despre această tranziție, rolul principal al unei bănci este, în mod evident, în zona de finanțare. Dacă ne uităm la faptul că ING este o bancă europeană, cred că mai avem o componentă aici în responsabilitate pentru că Uniunea Europeană are deja un istoric în ceea ce privește finanțările verzi și tranziția către sustenabilitate - inclusiv obiectivul de neutralitate climatică. Acest lucru ne-a adus automat, în ultimii ani, foarte multe cadre de reglementare, ghiduri și standarde care ne îndrumă.

În plus, ING Bank România este parte din ING Group, pentru care sustenabilitatea reprezintă o preocupare de mai bine de zece ani și în care există o echipă dedicată de finanțări sustenabile. De cinci ani aplicăm în activitatea noastră o metodologie numită Terra pentru cele mai poluante sectoare, și, nu în ultimul rând, am introdus foarte multe noutăți și instrumente financiare în direcția de sustenabilitate. Așadar, rolul băncilor este esențial pentru că, de fapt, băncile au un rol semnificativ în felul în care funcționează economia.

Ce abordare adoptă ING în ceea ce privește integrarea sustenabilității în operațiunile sale bancare în relația cu clienții?

Alexandra Maier: În operațiuni și în relația cu clienții, niciodată nu avem inițiative punctuale. Ele întotdeauna respectă și merg în acord cu ariile principale de impact. Finanțările, într-adevăr, au cea mai mare pondere în efortul nostru, dar în egală măsură ne îndreptăm și spre alte zone, cum ar fi amprenta de carbon din operațiuni sau sănătatea financiară. Deciziile sunt luate după un proces foarte riguros, care se numește dublă materialitate. Măsori unde ai cel mai mare impact sau unde poți să ai cel mai mare impact, fie că este negativ și poți să îl diminuezi, fie că este pozitiv și poți să îl crești. Și, astfel, toate acțiunile noastre sunt parte din niște demersuri mai mari.

Legat de integrarea sustenabilității în operațiuni, începuturile noastre în România sunt în 2014, când am început să măsurăm care este impactul nostru în energia din sediile în care ne desfășurăm activitatea, ce presupun de fapt călătoriile în interes de business și apoi, treptat, am adoptat tot felul de măsuri. Încă învățăm și încă extindem măsurătorile și automat acțiunile. Referitor la ultimele acțiuni legate de operațiunile pentru clienți, îi încurajăm foarte mult să facă tranziția spre carduri virtuale. Pentru cei care nu doresc să facă asta, există de anul trecut opțiunea cardurilor din plastic reciclat. Iar renunțarea la plastic devine o opțiune și pentru clienții care sunt persoane juridice, care au acum acces la servicii precum ING Soft POS, unde poți să îți transformi telefonul sau tableta în POS sau retragerile de la ATM fără card.

Puteți oferi câteva exemple de inițiative sau proiecte legate de sustenabilitate pe care ING le-a implementat?

Alexandra Maier: Dacă ne uităm la finanțări sustenabile sau care au obiective de sustenabilitate, vă spuneam că ING Group a introdus numeroase premiere în piață. Una dintre ele este Sustainability Linked-Loan, un credit cu obiective sustenabile asociate. Asta a schimbat destul de mult felul în care se construiau finanțările, premiere din care și noi am învățat la rândul nostru. Dacă ne referim la premiere din România, putem menționa primul credit sindicalizat în sustenabilitate, acordat în 2019 companiei de reciclare Green Group. Un credit de 66 de milioane de euro pentru lanțul lor de furnizare și pentru îmbunătățirea lanțurilor de reciclare.

În ceea ce privește tranziția către un portofoliu mai sănătos, căci la finalul zilei acesta este scopul băncilor și al clienților, să fie mai sănătoși și să facă față efectelor schimbărilor climatice, putem să vorbim despre metodologia Terra. O metodologie științifică prin care sunt evaluate cele mai poluante sectoare economice din portofoliul ING, sunt setate ținte în funcție de obiectivele de la Paris și, an de an, se ajustează și investițiile de așa natură încât să fie în acord cu această metodologie.

S-a acordat recent o finanțare verde a Sistemului de Garanție - Returnare din România. Cum a contribuit această finanțare la promovarea sustenabilității în susținerea obiectivelor?

Alexandra Maier: Este un exemplu foarte bun. Nouă ne este foarte drag și pentru că este unul dintre proiectele de țară care credem cu tărie că va contribui semnificativ la respectarea țintelor pe care le avem în reciclare. Mult așteptatul Sistem de Garanție - Returnare este programat pentru implementare în luna noiembrie 2023.

El presupune ca fiecare ambalaj de sticlă, plastic și metal, între 100 de mililitri și 3 litri, să aibă un cod, iar clientului i se va percepe o taxă pe care o va primi înapoi în momentul în care duce ambalajul respectiv la aparatele de colectare. Este un sistem care a funcționat și funcționează în continuare și în alte țări din Europa. România este a doua țară ca mărime în care se va implementa acest sistem, după Germania, și una dintre puținele în care este implicat și statul. Așteptarea este pentru acest Sistem de Garanție - Returnare să acopere anual peste 6 miliarde de deșeuri, iar finanțarea despre care vorbeați ajută setarea sistemului. Sunt, de fapt, două finanțări: una de 343 de milioane de lei pentru investiții și una de 86 de milioane de lei pentru capital de lucru.

Care sunt criteriile principale pe care le luați în considerare atunci când evaluați proiecte pentru finanțări verzi?

Alexandra Maier: Vestea bună aici, căci menționam la început despre Pactul Verde European și tot ce a adus acesta în zona de reglementări, este că, an de an, ghidul care îți indică ce este o finanțare sustenabilă și ce nu devine tot mai clar. În prezent, mai există un nomenclator util - Taxonomia Uniunii Europene. Dar, spre exemplu, dacă vorbim de obligațiuni verzi, până vine standardul The Green Bond al Uniunii Europene, ghidul este Green Loans Principles LMA.

Sunt ghiduri și standarde care ne ajută să știm dacă o finanțare este sau nu pentru activitate economică cu obiective climatice. Sau, dimpotrivă, poate avem de-a face cu o finanțare care ajută la luarea unei decizii mai sustenabile, dar nu este în concordanță cu standardele acestea și atunci nu poate fi marcată ca finanțare verde.

Putem afla mai multe despre progresul Platformei de Mediu pentru București în primul său an de existență? Care sunt obiectivele și rezultatele acestei colaborări?

Alexandra Maier: Platforma de Mediu pentru București este unul dintre programele pe care le construim cu societatea civilă și care se înscrie în zona abordării noastre strategice, în sensul în care vorbeam mai devreme despre climă și despre acțiunile pe care le poți face ca bancă. Dacă ne uităm, însă, în ansamblu, este clar că nu putem să acționăm singuri. Și, atunci, ideea Platformei de Mediu și abordarea pe care o avem împreună cu Fundația Comunitară București ne conduc la a crea un spațiu neutru de colaborare, bazat pe date. Mai exact, au fost evaluate șase arii de mediu din București pentru care ne-am gândit și ne gândim la soluții. Unde poate interveni societatea civilă? Unde pot companiile, împreună cu societatea civilă, să aibă proiecte relevante?

Aceasta a fost baza de la care am pornit Platforma de Mediu pentru București. Între timp, au apărut granturile pe aceste obiective din fiecare arie. Mă bucur că sunt și alte companii care ni s-au alăturat în ultimele luni. Cred că suntem în acest moment cinci companii care susținem un demers neutru pentru București. Sigur că problemele de mediu ale Capitalei sunt atât de mari, încât o astfel de platformă nu va face diferența, dar credem foarte tare că este nevoie de ea și de proiecte ale societății civile care să crească. În primul an, vorbim deja despre 1,2 milioane de lei investiți în 9 proiecte de mediu.

Ce este platforma Startarium? Cum sprijină ING dezvoltarea și creșterea afacerilor sustenabile prin intermediul acestei platforme?

Alexandra Maier: Startarium este primul program la care am aplicat ca parte din strategia noastră legată de ceea ce putem face în plus ca business. În ING avem o divizie dedicată colaborării cu start-up-urile, iar Startarium este locul în care găsești informația de care ai nevoie ca să crești sau să lansezi un business. Am construit această platformă complexă în ultimii cinci ani împreună cu partenerii de la Impact Hub.

Startarium ghidează online prin instrumente online. Sunt sigură că ați observat și evenimentele, incubatoarele și pitch day-urile pe care le organizează Startarium, dar, în principal, în platformă găsești zona de învățare și cursuri ghidate. Ce mai aduce Startarium în plus sunt instrumentele practice care te pot ajuta fie să îți definești ideea de business, fie să mai reduci din timpul pe care îl petreci pe situații întâlnite la început de drum. Anul acesta am observat că cele mai apreciate sunt mapările de finanțări sau de resurse. În fiecare lună, ne uităm la ce oportunități de finanțare sau granturi există pentru Start-up-uri, la evenimente precum Go Get It sau Aks Me Anything, în care ne reconectăm după perioada în care am fost exclusiv online și programele de mentorat care întodeauna ajută. Recent, spre exemplu, am avut un program de mentorat pe formarea și gestionarea echipelor.

Ce este programul Banometru? Cum ajută acest program clienții și comunitatea în deprinderea unor obiceiuri financiare mai sănătoase?

Alexandra Maier: Banometru este un ghid 1:1 în care o echipă de consultanți financiari independenți, specialiști, dar și oameni care au trecut la un moment dat printr-un moment financiar sensibil, te ghidează fie când ai cheltuielile mai mari decât veniturile, fie când ești într-o situație dificilă. De fapt, Banometru asta promite și demonstrează: că este alături de tine până când îți rezolvă o problemă financiară. Sigur că tot tu o vei rezolva, dar programul îți dă instrumentele potrivite.

Cum vedeți evoluția angajamentului ING față de sustenabilitate în următorii ani? Aveți planuri de extindere a inițiativelor existente sau de lansare a altora?

Alexandra Maier: Se vorbește foarte mult despre sustenabilitate, nu doar în ING, ci în societate în general. Nu mai putem avea îndoieli în ceea ce privește efectele schimbărilor climatice și începem să ne dăm seama ce aduce asta pentru noi, pentru afacerile din Romania și, în general, pentru felul în care ne trăim viața. Aș spune că nu există cale de întoarcere. Lumea se schimbă și automat angajamentele pentru sustenabilitate trebuie să rămână, chiar să se extindă.

Cred foarte mult că vor fi niște ani în care ne vom clarifica de unde obținem datele, cum gestionăm riscurile climatice, cum ne adaptăm. Vor fi foarte mulți ani de adaptare. Este un mod în care trebuie să acționăm, dar, în același timp, avem și multe noi ocazii în care putem acționa. Sunt multe afaceri pornite de la zero care au găsit oportunități în această situație pe care o traversăm.

