Selecția oficială a producțiilor românești la Astra Film Festival 2021/ A 28-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar se va desfășura la Sibiu între 5-12 septembrie

Secțiunea specială dedicată documentarelor românești, prin subiect sau prin autor, cuprinde 13 filme selectate în competițiile Romania Open și DocSchool. Sunt filme care provoacă spectatorii la o înțelegere mai profundă a realităților sensibile ale societății actuale și care vor fi proiectate în prezența regizorilor, cu care spectatorii vor avea ocazia să discute după proiecții.(r. Anca Hirte) | Pemieră națională, Competiția România, spune povestea adevărată și devastatoare, cu totul ieșită din comun, a Stelei, fostă femeie fără adăpost, fostă puşcăriaşă şi lesbiană seropozitivă.(r. Ágnes Maksay) | Competiția România redă povestea spectaculoasă a influentului regizor al cinematografiei egiptene bey Seif Eddine Shawkat, care s-a născut în Cluj în 1913 ca Sefket Tibor, într-o familie maghiaro-turca, și care a activat în studioul de film din oraș.(r. Jacopo Marzi) | Premieră mondială, Competiția România – un film cu trăiri puternice, despre dorul de locul natal al sașilor care au emigrat în Germania și care au sentimentul dureros al pierderii valorilor, a comunității restrânse de acasă, despre modul în care încearcă să mențină și să retrăiască identitatea săsească în Germania, și despre soluția găsită pentru alinarea dorului: vizite regulate la locul natal.- gânduri despre un nou Împreună (r. Carmen Lidia Vidu) | Premieră mondială, Competiția România. Parte dintr-un program de anvergură derulat de Forumul Cultural Austriac, documentarul prezintă mărturiile a 60 de artişti din Austria şi din România, chemați să vorbească despre propriul lor viitor artistic, precum și despre modul în care arta lor şi comunitățile se pot transforma în timpul şi după finalul crizei sanitare.(r. Raluca Durbacă) | Competiția România – film alcătuit în întregime din imagini de arhivă produse în 1968, unul dintre cei mai optimiști și prosperi ani din istoria României socialiste. Acest film-eseu analizează eforturile întreprinse de stat pentru a asigura stabilitatea socială într-o societate care pretinde că a anulat toate relațiile de muncă exploatatoare și alienate.(r. Ioana Mischie) | Competiția România - redă, prin interpretarea actriței Ioana Flora, poveștile-puzzle a 5 femei aflate în situații vulnerabile, dar care au reușit să înfrunte și să depășească situațiile cu care s-au confruntat, abordând un spectru larg de tematici, precum sindromul Wonder Woman, autismul, familia monoparentală, violența fizică sau traficul de ființe umane.(r. Oana Giurgiu) | Competiția România - spune o poveste mai puțin cunoscută despre oameni obișnuiți, recrutați de serviciile de spionaj britanice și trimiși în estul Europei ocupat de nemți, pentru a organiza rezistența și pentru a găsi căi de evadare a prizonierilor de război.(r. Andra Tarara) | Competiția România - o declarație personală a celor două personaje care se intervievează reciproc, tatăl care se confruntă cu o afecțiune mintală, respectiv fiica crescută cu un tată adesea absent. În timp ce filmează, cei doi își dezvăluie rănile cauzate în trecut și încearcă să se înțeleagă reciproc.(r. Cătălin Apostol) | Program tematic "Granițe" – oferă publicului povestea adevărată a unor oameni umiliți, bătuți, torturați, într-o epocă marcată de frică dusă la extrem, de minciună și de alienare. O mărturie zguduitoare despre vremurile când România era o pușcărie mare.(r. Alin Duruian) | Competiția DocSchool – este povestea sătenilor din Rucăr, care se confruntă constant cu problema urșilor care vin din pădure pentru a se hrăni direct din gospodăriile oamenilor.(r. Gabriel Durlan) | Competiția DocSchool – prezintă povestea unui tânăr de 16 ani care are două mari pasiuni: porumbeii și muzica. Tânărul își împarte timpul între pregătirea porumbeilor pentru curse și repetițiile la saxofon.(r. Maria Bălănean) | Premieră mondială, Competiția DocSchool – redă experiența unui vârstnic din Beba Veche, localitatea aflată la granița a trei țări (România, Serbia și Ungaria), care arată cât de absurde pot fi uneori granițele politice și cât de mult pot ele impacta viețile oamenilor.(r. Lidia Ilie) | Premieră mondială, Competiția DocSchool - urmărește fenomenul migrației pentru un loc de muncă prin ochii unei femei de 83 de ani, care și-a crescut nepotul timp de două decenii și care încă așteaptă ca nora sa, mama băiatului, să se întoarcă și să-i fie sprijin la bătrânețe.Consecvenți misiunii asumate încă de la început, respectiv educarea și promovarea filmului documentar în rândul publicului tânăr, Astra Film Festival lansează în acest an și un program dedicat studenților, masteranzilor și doctoranzilor din România și din străinătate prin care le facilitează acestora accesul la evenimentele din festival. Astfel, până pe 26 august aceștia pot achiziționa cardul #AFFSTUDENTPASS, care le oferă acces la toate evenimentele cinematografice, la cele dedicate profesioniștilor din industrie și la concertele din cadrul #AFF2021 (în limita locurilor disponibile) și cazare 7 nopți în perioada 5-12 septembrie, în centrul Sibiului, la căminele Facultății "Lucian Blaga". 