Philip Morris International (PMI) anunță lansarea în România a unui nou dispozitiv din seria IQOS ILUMA. Noul produs, IQOS ILUMA ONE, se adaugă portofoliului de alternative fără fum al PMI pentru adulții care altfel ar continua să fumeze sau să utilizeze produse cu nicotină. Noul dispozitiv oferă posibilitatea utilizatorilor adulți să aleagă în funcție de nevoile și preferințele lor.

IQOS ILUMA ONE Foto: Philip Morris România

„Accelerăm tranziția către obiectivul nostru de a construi o Românie fără fum. Punem la dispoziția celor 5 milioane de fumători adulți români dispozitive inovatoare, create după mulți ani de cercetare și dezvoltare și care au în spate cele mai performante tehnologii.”, a declarat Mircea Scăunașu, Managing Director Philip Morris România. „Peste 460 de mii de români au ales deja produsele alternative fără fum. Suntem încrezători că noul produs ne va ajuta în eforturile noastre de a-i convinge pe fumătorii adulți să se lase definitiv de fumat.”

În 30 iunie 2023, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 80 de piețe, iar PMI estimează că aproximativ 19,4 milioane de adulți din întreaga lume au trecut deja la IQOS și au renunțat la fumat.

„Gama ILUMA se extinde cu un dispozitiv nou, intuitiv „all-in-one”: IQOS ILUMA ONE.

Acesta este cel mai nou dispozitiv compact al companiei, care are la bază tehnologia SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™, prezentă și în IQOS ILUMA. Dispozitivul va fi disponibil în cinci culori și va avea multiple opțiuni de personalizare. Cu această completare a portofoliului de produse din tutun încălzit, oferim o varietate de alternative mai bune, fără fum, pentru adulții care altfel ar continua să fumeze.” – a declarat Denys Strobykin, Marketing & Digital Director Philip Morris România.

IQOS ILUMA ONE are un design compact (all-in-one), nu presupune un încărcător separat pentru reîncărcarea „stiloului” și permite până la douăzeci de utilizări la o singură încărcare completă a bateriei. Asemănător celorlalte dispozitive din familia IQOS ILUMA, introduse pe piața din România în luna iunie, IQOS ILUMA ONE folosește tehnologia de încălzire prin inducție – SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM – care încălzește tutunul din interior fără a utiliza lamelă. În plus, oferă o modalitate mai curată de a încălzi tutunul, o experiență mai consistentă, fără fum, fără reziduuri de tutun și fără nevoia de a curăța dispozitivul.

IQOS, produsul de tutun încălzit numărul 1 din întreaga lume (1), este rezultat al investițiilor de peste 10.5 miliarde USD în cercetare, dezvoltare, producție și marketing. Spre deosebire de produsele convenționale din tutun, acesta încălzește și nu arde consumabilele special concepute pentru dispozitivele IQOS ILUMA.

(1). Sursa: estimare PMI la nivel global care se bazează pe numărul total de vânzări de HTU (heated tobacco units) la nivel de piață la nivelul decembrie 2019 (excluzând China și S.U.A)

