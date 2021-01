AUDIO Trump i-a cerut unui înalt oficial electoral să „găsească” voturi care să-i asigure victoria în statul Georgia

Respectfully, President Trump: What you're saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC — GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) January 3, 2021

Trump a făcut cerința în timpul unui apel telefonic de o oră avut cu secretarul de stat Brad Raffensperger, la rândul său un oficial republican, o înregistrare a discuției fiind obținută de jurnaliștii de la Washington Post Președintele american l-a avertizat pe Raffensperger că își asumă „un risc major” prin refuzul de a-i da curs solicitării să răstoarne rezultatul votului din Georgia, stat câștigat de democratul Joe Biden cu aproape 13.000 de voturi.Raffensperger și un consilier juridic din cadrul biroului său au respins în timpul discuției punerea sub semnul întrebării de către Trump a numărării voturilor, informându-l pe președinte că alegerile au fost sigure și că acuzațiile sale privind fraudarea masivă a votului în Georgia sunt false.Trump, nemulțumit de direcția luată de conversație, a adus în discuție veridicitatea rezultatului final al numărătorii.„Oamenii din Georgia sunt furioși, oamenii din țară sunt furioși”, a afirmat Trump, adăugând că „știți, nu este nimic greșit în a spune că ați recalculat”.Raffensperger i-a răspuns că „ei bine, domnule președinte, provocarea cu care vă confruntați este că datele pe care le aveți sunt greșite”.Mai târziu în cadrul apelului Trump i-a cerut secretarului de stat să îl ajute să micșoreze diferența de voturi dintre el și Biden.„Tot ce vreau să fac este asta...Vreau doar să găsesc 11.780 de voturi, cu unul mai mult decât avem deoarece am câștigat statul”, a spus președintele republican.În timpul conversației Trump a refuzat să renunțe la ideea că ar putea întoarce cumva rezultatul alegerilor din statul respectiv, afirmând în mod repetat că „nu se poate să fi pierdut Georgia”.„Nu se poate. Am câștigat la o diferență de sute de mii de voturi”, a zis acesta la un moment dat.Șeful cancelariei Casei Albe, Mark Meadows, și avocata conservatoare Cleta Mitchell au participat de asemenea la conversație, cea din urmă remițând ulterior un comunicat în care i-a criticat pe Raffensperger și cei biroul său.„[Aceștia] au făcut în ultimele două luni numeroase afirmații care pur și simplu nu sunt corecte și toți cei implicați în eforturile președintelui de a contesta alegerile au spus același lucru: arătați-ne înregistrările pe care vă bazați pentru a face aceste afirmații potrivit cărora numerele noastre sunt greșite”, afirmă comunicatul remis de Mitchell.Trump a pus din nou sub semnul întrebării rezultatul votului din Georgia duminică, scriind pe Twitter că „Am vorbit ieri cu secretarul de stat Brad Raffensperger despre Comitatul Fulton și fraudarea votului din Georgia”.„Acesta nu a vrut, sau nu a putut, să răspundă la întrebări precum cele legate de frauda cu 'buletine de vot sub masă', distrugerea buletinelor de vot, 'alegătorii' din afara statului, alegătorii morți și altele. N-are nicio idee”, a adăugat Donald Trump.Raffensperger i-a răspuns pe Twitter, afirmând că acuzațiile respective sunt false.„Domnule Președinte Trump, cu respect, ceea ce spuneți nu este adevărat”, a scris acesta, adăugând că „adevărul va ieși la iveală”.Trump i-a criticat în public de mai multe luni pe Brian Kemp, guvernatorul republican al Georgiei, și pe Raffensperger, cerându-le să susțină afirmațiile sale privind fraudarea masivă a voturilor sau îndemnându-i să întoarcă rezultatul alegerilor prin numirea unor electori care să ignore rezultatul votului popular.Acuzațiile lui Trump se învârt în mare parte în jurul voturilor din Comitatul Fulton, care include orașul Atlanta - capitala statului, în care Biden a obținut o victorie covârșitoare.