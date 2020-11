SUA: Oficialul responsabil de alegeri în Georgia afirmă că un aliat al lui Trump i-a sugerat să invalideze voturi primite prin corespondență

Brad Raffensperger, secretarul de stat republican al Georgiei, a declarat într-un interviu acordat Washington Post că Graham, președintele comisiei judiciare din Senatul american, l-a întrebat despre legea de validare a semnăturilor din statul său și dacă partizanatul politic ar fi putut juca un rol în comitatele unde lucrătorii de la secțiile de votare au acceptat o rată ridicată a semnăturilor care nu se potrivesc.Acesta a relatat apoi că Graham l-a întrebat dacă are autoritatea de a invalida toate voturile primite prin corespondență în comitatele respective. Raffensperger a declarat că a fost „uluit” de întrebarea prin care Graham părea să sugereze invalidarea unor voturi exprimate legale.„Părea că vrea să mergem pe drumul respectiv”, a declarat Raffensperger.Graham a confirmat conversația pentru jurnaliștii americani dar a declarat că este „ridicolă” sugestia că l-ar fi presat pe Raffensperger să invalideze voturi prin corespondență, afirmând că doar a vrut să afle mai multe despre procesul de verificare a semnăturilor deoarece ce se întâmplă în Georgia „afectează întreaga națiune”.„Am crezut că am avut o discuție bună”, a declarat luni Graham după publicarea interviului, adăugând că „sunt surprins că a fost caracterizat în felul acela”.Georgia, de regulă un bastion de încredere al republicanilor, are 16 voturi în Colegiul Electoral american și în prezent efectuează o renumărătoare de mână a aproximativ 5 milioane de voturi exprimate la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie.Biden a câștigat statul cu o diferență de 14.000 de voturi în urma numărătorii inițiale.Știrea vine pe fondul presiunilor în creștere la care este supus Raffensperger de către propriul partid după ce a apărat procesul electoral din Georgia. Cei doi senatori republicani ai statului, ambii angrenați în alegeri strânse pentru a-și păstra mandatele, i-au cerut demisia secretarului de stat.Congresmenul Doug Collins din Georgia, care este în fruntea eforturilor președintelui Trump de a dovedi fraudarea alegerilor în statul respectiv, l-a criticat la rândul său pe Raffensperger, acuzându-l că ține partea democraților fiindcă a refuzat să susțină afirmația președintelui republican potrivit căreia alegerile i-au fost furate.Raffensperger a spus despre Collins, care nu a contestat rezultatul cursei pe care a pierdut-o în fața unui alt candidat republican, că este un „mincinos” și „șarlatan”.Secretarul de stat al Georgiei a afirmat că fiecare acuzație de fraudare a votului va fi verificată temeinic dar că momentan nu există dovezi credibile că ar fi existat nereguli la o scară suficient de mare pentru a afecta alegerile.Raffensperger a mai declarat pentru The Post că renumărarea voturilor va confirma numărătoarea inițială.