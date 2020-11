Trump acuză Pfizer că a amânat anunțul privind succesul vaccinului său anti-Covid până după alegerile din SUA

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

The timing of this is pretty amazing. Nothing nefarious about the timing of this at all right? \uD83D\uDE44 https://t.co/nS5rkywKXT — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 9, 2020

If Joe Biden were President, you wouldn’t have the Vaccine for another four years, nor would the @US_FDA have ever approved it so quickly. The bureaucracy would have destroyed millions of lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

HUGE NEWS: Thanks to the public-private partnership forged by President @realDonaldTrump, @pfizer announced its Coronavirus Vaccine trial is EFFECTIVE, preventing infection in 90% of its volunteers. — Mike Pence (@Mike_Pence) November 9, 2020

„Astăzi este o zi grozavă pentru știință și umanitate”, a declarat Albert Bourla, director executiv și președinte al consiliului de administrație al Pfizer.Atât Trump cât și fiul său au acuzat pe Twitter momentul anunțului companiei farmaceutice americane, făcut la șase zile după ziua alegerilor.Deși Pfizer a fost cea care a făcut anunțul, Trump a atacat luni seara Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA (FDA) și pe democrați, despre care a spus că nu au dorit să aibă o victorie în ceea ce privește vaccinul înainte de alegeri.Într-un alt tweet acesta a adăugat că Pfizer „nu a avut curajul” de a face anunțul mai devreme.Un purtător de cuvânt al Pfizer a declarat pentru Business Insider că anunțul companiei nu a avut nicio legătură cu alegerile din Statele Unite.Donald Trump jr. a catalogat la rândul său momentul anunțului Pfizer ca fiind „destul de uimitor” și a întrebat dacă nu este nimic „necurat” în privința acestuia.Președintele Trump susținuse anterior că un vaccin împotriva COVID-19 va fi gata până în ziua alegerilor.Trump a scris de asemenea pe Twitter că dacă președintele ales Joe Biden ar fi fost în Casa Albă, „nu ați mai avea vaccinul încă patru ani și nici FDA nu l-ar fi aprobat vreodată atât de repede”.Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a declarat într-un interviu acordat CNN luni că a aflat pentru prima dată rezultatele studiului duminică, acesta fiind efectuat de oameni de știință independenți.Când a fost întrebat cu privire la momentul anunțului, Bourla a spus că Pfizer l-a făcut pur și simplu „atunci când știința ne-a spus că datele sunt disponibile”.Tweet-urile lui Trump de luni seara au fost în contrast puternic cu cele pe care le-a făcut în timpul zilei despre anunțul lui Pfizer.El numise rezultatele studiului „o veste atât de grozavă” și a notat că a crescut și bursa.Vicepreședintele Mike Pence a trimis, de asemenea, un tweet despre anunțul companiei biofarmaceutice prezentând în mod înșelător reușita Pfizer ca o realizare a administrației Trump.Pence a scris pe Twitter că Pfizer și-a dezvoltat vaccinul „datorită parteneriatului public-privat creat de președintele Trump”.Guvernul SUA a făcut o comandă mare în timpul verii pentru vaccinul Pfizer însă compania nu a făcut niciodată parte din Operațiunea Warp Speed, inițiativa executivului american de a accelera dezvoltarea și distribuirea unui vaccin.Pfizer a afirmat de asemenea că nu a luat niciodată bani de la guvernul Statelor Unite pentru cercetările sale.