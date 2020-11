SUA: Directorul Diviziei de investigare a infracțiunilor electorale a demisionat după ce procurorul general a autorizat anchetarea acuzațiilor de fraudă electorală

Citește și:

Richard Pilger și-a dat demisia la câteva ore după ce procurorul general William Barr a trimis un memorandum procurorilor federali, autorizându-i să deschidă investigații cu privire la „acuzațiile substanțiale” de potențiale fraude electorale înainte ca statele să certifice rezultatele alegerilor, ceea ce încalcă protocoalele departamentului, a anunțat The New York Times „După ce m-am familiarizat cu noua politică și cu ramificațiile acesteia, trebuie să renunț din păcate la rolul meu de director al filialei pentru infracțiuni electorale”, a scris Pilger într-un e-mail către colegi.Pilger, care era însărcinat cu supravegherea investigațiilor Departamentului de Justiție (DOJ) privind infracțiunile electorale, va ocupa în continuare un rol fără atribuții de supervizare, potrivit The Times.Aceasta nu a fost prima instanță în care Barr a ignorat politicile departamentului privind ingerințele în alegeri. Luna trecută, el a ordonat DOJ să retragă o altă politică de neintervenție electorală veche de zeci de ani, care a împiedicat procurorii să ia măsuri care ar putea influența alegerile.Începând din luna iunie, Barr a promovat în repetate rânduri teoria falsă conform căreia puterile străine ostile ar putea interveni în alegeri prin producerea în masă a unor buletine de vot contrafăcute și pe care să le trimită alegătorilor americani.În septembrie, Barr i-a spus jurnalistului CNN Wolf Blitzer că „logica” îi dovedește argumentul înainte de a admite că nu are dovezi care să îl susțină.Memorandumul procurorului general a atras reacții rapide din partea experților în drept electoral și a veteranilor DOJ care au apărat reputația lui Pilger și au criticat asupru decizia lui Barr ca fiind motivată politic.„Având în vedere tipurile de afirmații nedovedite pe care Barr le-a făcut anterior cu privire la frauda electorală, sunt îngrijorat de potențialul său amestec în procesul electoral din motive politice", a declarat Rick Hasen, expert în administrație și drept electoral la Universitatea din California din Irvine.„Richard Pilger este un respectat avocat apolitic care a fost procuror federal pentru cazuri de corupție de zeci de ani", a scris pe Twitter Noah Bookbinder, fost procuror al DOJ și director al ONG-ului „Cetățeni pentru Responsabilitate și Etică în Washington”.„Demisia sa în semn de protest îmi arată clar că într-adevăr se întâmplă ceva foarte greșit aici”, a adăugat acesta.Barr a afirmat că nimic din memoriul său „nu ar trebui privit ca o indicație a faptului că departamentul a concluzionat că neregularități din procesul de votare au influențat rezultatul oricărei alegeri” și că „revendicările specioase, speculative sau fanteziste nu ar trebui să stea la baza demarării anchetelor federale”, potrivit The Wall Street Journal Cu toate acestea, Stephen Vladeck, profesor de drept la Universitatea din Texas, a declarat pentru The New York Times că decizia lui Barr de a inversa politicile DOJ cu privire la neintervenția în alegeri „atunci când nu există astfel de dovezi - și când strategia clară a președintelui este de a pune sub semnul îndoielii rezultatul unor alegerei corecte - este unul dintre cele mai problematice acte ale oricărui procuror general din viața mea”.Memorandumul lui Barr a venit după ce președintele Donald Trump și aliații săi, inclusiv avocatul său personal, Rudy Giuliani, au reiterat luni afirmații amplu discreditate privind fraudarea votului, trucarea alegerilor și o vastă conspirație între Partidul Democrat și mass-media pentru a înclina alegerile din 2020 în favoarea lui Joe Biden.Echipa de campanie a lui Trump, oficiali republicani și susținători ai președintelui au intentat mai multe procese în statele puternic disputate pentru a contesta rezultatele alegerilor, o parte a acestora fiind deja respinse.Aproape niciuna dintre aceste plângeri nu face acuzații de fraudă electorală ci caută să fie respinse un număr mic de buletine de vot care nu ar fi avut niciun efect asupra rezultatelor alegerilor din cauza marjei de victorie a lui Biden în statele respective.