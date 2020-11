VIDEO În compania lui Trump, în ziua în care a fost învins (Reportaj BBC)

Purtând o geacă windbreaker și pantaloni negri, cu șapca albă inscripționată MAGA (Make America Great Again), președintele a părăsit Casa Albă în jurul orei 10.00, după ce își petrecuse cea mai mare parte a dimineții postând pe twitter mesaje despre așa-zisa fraudă electorală. Acum se îndrepta spre terenul de golf aflat la clubul său Trump National în Sterling, Virginia, situat la 40 de km de Casa Albă.Trump emana încredere: era o zi frumoasă perfectă pentru golf și avea să și-o petreacă la club. În contrast cu atitudinea sa, oamenii de la Casa Albă păreau să aibă nervii întinși la maximum.Începând cu ora 11.30, în vreme ce președintele se afla la clubul său de golf, presa americană și BBC au început să declare victoria lui Joe Biden. ”Mă aflam la un restaurant italian, la o milă distanță de clubul de golf, când am auzit vestea. Fac parte dintr-un mic grup de jurnaliști acreditați la Casa Albă, care merg peste tot pe unde merge președintele. Așteptăm cu toții să iasă din club”, povestește corespondentul BBC News."Este toxic," spune o femeie aflată în fața restaurantului, care, ca mai toată lumea din zonă a votat pentru rivalul liderului de la Casa Albă. Alții se întreabă dacă președintele va părăsi clubul și se va întoarce la Casa Albă. Trec minutele, trec orele și nimic. Președintele nu se grăbește sub nicio formă să părăsească clubul de golf, acolo unde este înconjurat de prieteni.Câțiva suporteri se agită în zonă. O femeie pe tocuri poartă o pancartă cu mesajul ”Opriți hoția”, alții acuză presa. Un bărbat se plimbă cu camionul în sus și în josul străzii care duce la club, fluturând câteva steaguri, inclusiv unul în care Trump este suit pe un tanc ca și cum ar fi comandatul șef al întregului mapamond. Episodul reflectă destul de bine modul în care l-au perceput suporterii săi și chiar el însuși vreme de patru ani.În cele din urmă, Trump iese din club și se îndreaptă spre Casa Albă, unde se adunaseră mii de protestatari.Coloana oficială străbate Virginia, sirenele sunt pornite. Pe măsură ce se apropie de Casa Albă se văd oamenii cum sărbătoresc înfrângerea sa. Cu cât ne apropiem mai mult cu atât mai mare este mulțimea. Cineva ține o pancartă pe care stă scris mare ”Când pierzi tu, noi toți câștigăm”.Ajuns la destinație, Trump merge spre o intrare laterală care rareori este folosită de președinți. Are capul plecat și umerii împovărați. Zărește presa și face gestul thumbs-up, fără prea mare tragere de inimă. Nu își flutură mâna, nu agită pumnul în aer, așa cum obișnuiește.Că se afla la Casa Albă sau la clubul de golf, președintele a susținut toată ziua că alegerile sunt furate și i se va face dreptate. Dimineața vorbea despre ”voturile ilegale”, după amiaza scria cu majuscule ”Am câștigat alegerile”. Dar acesta era Trump cel de pe twitter. Bărbatul care putea fi văzut seara lăsa o cu totul altă impresie, în timp ce se strecura în Casa Albă pe ușa din dos: toată fudulia dispăruse.