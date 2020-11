Victoria lui Biden în presa internațională: ”Joe adormitul trezește America”

Am 4.2.2017 veröffentlichte Der SPIEGEL ein weitweit beachtetes Titelcover, auf dem Donald Trump "Lady Liberty" den Kopf abtrennt. Heute, am 7.11.2020, nehmen wir Bezug auf dieses Cover - mit dem neuen Titelbild auf unserer Ausgabe ... #46. // (c) @edelstudio #BidenHarris2020 pic.twitter.com/jHcRtsXoqm — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 7, 2020

"Noi zori pentru America", scrie ziarul britanic The Independent, evidenţiind reuşita lui Harris, prima femeie care accede la funcţia de vicepreşedinte al SUA."Joe adormitul trezeşte America", ironizează Sunday Times, o aluzie la porecla pe care i-a dat-o Donald Trump contracandidatului său democrat în timpul campaniei electorale. Joe Biden "pune capăt celor patru ani de guvernare haotică a lui Donald Trump", adaugă ziarul citat.Sunday Telegraph preia chiar cuvintele lui Biden: "Este timpul ca America să se vindece". "Ce eliberare, ce uşurare: voturile sunt numărate, la fel şi zilele lui Donald Trump (la Casa Albă - n.r.).Joe Biden moşteneşte o povară grea, ca niciunul dintre predecesorii săi: trebuie să unească America", a comentat cotidianul german de stânga, Süddeutsche Zeitung.Revista germană Der Spiegel a reluat coperta controversată în care preşedintele Donald Trump ţine capul decapitat al Statuii Libertăţii. O imagine a aceluiaşi artist - cubanezul american Edel Rodriguez - îl înfăţişează pe Biden care, urcat pe un scăunel, pune la locul său capul statuii, alături de sloganul lui Trump, 'Make America Great Again', scrie dpa."Noua mea copertă pentru Der Spiegel, Statuia Libertăţii este din nou întreagă", a scris pe Twitter artistul cubanezo-american. Redactorul-şef al Der Spiegel, Barbara Hans, a explicat că revista a pregătit două coperţi, dat fiind că rezultatul scrutinului prezidenţial din SUA nu a fost cunoscut zile bune după alegerile din 3 noiembrie.Cealaltă copertă îl înfăţişa pe Trump încărcând o puşcă într-un Birou Oval baricadat, cu mesajul "locatar ilegal". "Pe parcursul a aproape cinci decenii de viaţă publică, puţini oameni credeau că Biden ar putea reuşi.Cele trei încercări ale sale de a cuceri Casa Albă au fost pe larg considerate drept puţin credibile. Dar Biden a părut întotdeauna să aibă încredere în propria persoană. Iar acum este noul preşedinte al Statelor Unite", a apreciat postul public australian ABC.Sarcina care aşteaptă tandemul democrat rămâne totuşi zdrobitoare, remarcă publicaţia germană Die Zeit (centru). "Joe Biden va trebui să găsească rapid răspunsuri la ameninţările care planează asupra economiei şi la pericolul acut al pandemiei. Este puţin probabil să reuşească să reconcilieze ţara de unul singur. Este de neînchipuit ca Donald Trump să-şi recunoască înfrângerea. Încă nu am încetat să tremurăm pentru democraţie", avertizează publicaţia.Tabloidul german Bild, care salută victoria lui Biden, remarcă "plecarea nedemnă" a lui Donald Trump, care refuză să-şi recunoască înfrângerea şi promite că va continua să lupte.Agenţia EFE trece în revistă reacţiile apărute în presa franceză. Astfel, cotidianul conservator francez Le Figaro se întreabă cum va arăta administraţia Biden, cu jumătate de ţară împotriva "uzurpării" de către fostul vicepreşedinte american a celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, care continuă să nu-şi recunoască înfrângerea, şi cu un Senat sub controlul republicanilor "tentaţi să obstrucţioneze". "Viitorul preşedinte va trebui să joace mai tare şi să ia avânt pentru a câştiga legitimitatea care i se refuză", evidenţiază editorialul semnat de directorul secţiei internaţional, Philippe Gélie.Cotidianul Le Parisien publică pe prima pagină o imagine cu Biden în faţa unui drapel american uriaş şi titrează: "Biden întoarce pagina Trump". În interior, redacţia aminteşte că acest scrutin a părut mai degrabă un referendum în favoarea sau împotriva lui Trump şi că, în ciuda înfrângerii republicanului, "trumpismul" nu este o paranteză care se încheie după patru ani de preşedinţie provocatoare şi zgomotoasă". "Trump a fost învins, dar ideile lui rămân", notează Le Parisien, pentru care cele 5 milioane de voturi în plus pentru republican, comparativ cu scrutinul din 2016, demonstrează durabilitatea bazei sale electorale.Ziarul Liberation (de stânga) a tipărit pe prima pagină steagul american, cu titlul "Speranţa unei Americi" şi se întreabă dacă, în pofida victoriei lui Biden, Trump chiar a pierdut cu adevărat. "Atitudinea incendiară din ultimele trei zile a încă preşedintelui Trump demonstrează că la acest scrutin miza este mai mare decât simpla alternanţă la putere între un preşedinte republican şi unul democrat: supravieţuirea fundamentelor democratice ale principalei puteri mondiale", scrie ziarul în editorialul de pe prima pagină.Cotidianul Le Monde remarcă apelul la calm al fostului vicepreşedinte devenit preşedinte ales şi bucuria oamenilor care au ieşit pe străzi sâmbătă în oraşele americane pentru a sărbători victoria lui Biden. Ziarul avertizează însă că cea mai mare greşeală pe care ar putea-o face Biden ar fi "să se culce pe-o ureche pe fondul acestei senzaţii de uşurare".Le Monde este convins că, până în ultima zi a mandatului său, "Trump va continua să se comporte ca o gaură neagră a egocentrismului care va prefera mai degrabă să înghită democraţia şi ţara cu totul decât să-şi recunoască înfrângerea sau vreo eroare".Cel mai mare cotidian suedez, Dagens Nyheter (liberal), apreciază la rândul său că victoria lui Biden este "dulce-amăruie". "Biden va avea dificultăţi în a vindeca America" şi promisiunea lui de a readuce ţara la normalitate se anunţă drept o "misiune imposibilă".Jurnalul conservator Svenska Dagbladet notează în ceea ce-l priveşte că "scrutinul s-a terminat, dar conflictul continuă". "Jumătate din ţară, cel puţin jumătate dintre cei care au votat pot avea un sentiment de durată că ceva nu merge după luni de lupte şi de apeluri de a pune scrutinul sub semnul întrebării; că sistemul electoral este trucat şi că nu pot avea încredere; că nu are niciun sens să voteze; că democraţia americană nu funcţionează; că singura persoană în care pot avea încredere este tipul care le-a spus că i-au fost furate alegerile", scrie ziarul citat."Biden se confruntă cu sarcina monumentală de a reclădi încrederea pe scena mondială", scrie şi Japan Times.În Orientul Mijlociu, site-ul proguvernamental saudit Okaz îşi pune întrebări în legătură cu repercusiunile asupra regiunii, dar mai ales asupra relaţiilor cu Iranul, a acestei schimbări de "casting" la Casa Albă. Cotidianul saudit Asharq Al-Awsat aminteşte că mandatul preşedintelui în exerciţiu a favorizat în general axa Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egiptul şi Bahreinul, în faţa Iranului. Ziarele din Iran, oaia neagră a SUA, afişează atitudini contrastante. Pentru presa conservatoare, schimbarea locatarului de la Casa Albă nu este decât de faţadă. "America şi-a schimbat masca", scrie Khorasan, "Duşmanul demascat a plecat, duşmanul mascat a sosit", notează Resalat.Ziare apropiate mediilor reformiste precum Aftab-e Yazd văd în schimb "un nou capitol pentru America". "Succesul vostru este succesul nostru", scrie editorialistul ziarului de centru Yediot Aharonot din Israel, exprimându-şi încrederea că noul locatar de la Casa Albă va rămâne favorabil Israelului, chiar dacă reia dialogul cu Iranul.La Cairo, cotidianul guvernamental al-Akhbar crede în "neregularităţile" din timpul scrutinului şi afirmă că "a sosit timpul a SUA să înceteze să ne mai dea lecţii de democraţie".Numeroase publicaţii insistă pe parcursul excepţional al vicepreşedintelui ales Kamala Harris, care pentru ziarul australian Sydney Morning Herald a "făcut ţăndări acoperişul de cristal"."Identitatea ei de (persoană de) culoare i-a permis să vorbească într-un mod personal pe parcursul unui an care a adus în discuţie brutalitatea poliţiei şi rasismul sistemic. În calitatea sa ca prima femeie aleasă vreodată în cel mai înalt post (ca vicepreşedinte - n.r.) într-o administraţie americană, ea dă speranţă femeilor care au fost abătute după înfrângerea lui Hillary Clinton în urmă cu patru ani", concluzionează ziarul. Harris este "o femeie puternică, simbol al reînnoirii şi temută de Trump", notează cotidianul spaniol de centru-dreapta El Mundo, în timp ce El Pais se referă la Trump drept "înfrântul care îi ura pe înfrânţi".Cotidianul australian Daily Telegraph, proprietate a magnatului Rupert Murdoch, notează la rândul său că Trump "nu va accepta pur şi simplu umilinţa de a fi cel mai probabil înfrânt de un rival pe care-l percepea ca fiind slab şi împotriva căruia credea că aproape nici nu merita să lupte". "El şi-a pregătit terenul luni la rândul pentru acuzaţiile de fraudă electorală şi nu va renunţa acum la această strategie", subliniază publicaţia.Ziarul brazilian Folha din Sao Paulo notează că înfrângerea lui Trump reprezintă "o pedeapsă pentru atacurile împotriva civilizaţiei" şi atrage atenţia cu privire la "lecţia" pe care o reprezintă această înfrângere pentru omologul său brazilian Jair Bolsonaro.În Regatul Unit, cotidianul regional Ayrshire Daily News, care are sediul într-o regiune care adăposteşte unul dintre numeroasele cluburi de golf ale lui Trump, preferă în ceea ce-l priveşte o abordare pur locală, informând sec: "Proprietarul clubului de golf din South Ayrshire pierde alegerile din 2020".