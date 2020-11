VIDEO Focuri de artificii, cântat în tomberoane și în oale: Fanii lui Biden sărbătoresc în stradă

Susținătorii democratului Joe Biden au bătut în oale, au claxonat și au tras cu artificii, sâmbătă, în SUA, după ce candidatul lor preferat a obținut victoria la Casa Albă, relatează Reuters.

La câteva minute după ce presa l-a declarat pe Biden câștigător după zile de numărare a voturilor, sute de oameni au început să se îndrepte spre Casa Albă pentru a sărbători în fața gardului de securitate, iar artificiile s-au auzit de la depărtare.

”Eram în autobuz și am coborât din autobuz să vin direct aici la Casa Albă”, a spus Donna Thomas, rezidentă în Washington.

”Este ceva ce trebuie sărbătorit. Am așteptat atât de mult”, a adăugat ea.

Străzile au fost închise în timp ce suporterii lui Biden au mărșăluit cu steaguri LGBTQ, Blak Lives Matter și steaguri ale SUA.

Unii aveau un mare balon sub forma unui șobolan care îl reprezenta pe Trump.

”Coșmarul s-a sfârșit”, a spus și Andrew Ravin, 45 de ani, în timp ce vecinul său, Kenneth Henry, 51, a spus ”Putem respira din nou”.

