Presa conservatoare a lui Murdoch se distanțează de Donald Trump

"Fox News sucks!" - pentru prima oară, joi seară, în Phoenix (Arizona), partizanii președintelui american au contestat televiziunea considerată, de cinci ani, un aliat de neclintit al lui Donald Trump.În discuție, anunțul televiziunii privind victoria candidatului democrat Joe Biden în Arizona, încă de marți seara. Echipa lui Trump a cerut televiziunii să retracteze, dar în zadar, în condițiile în care alte mass media evitau să proclame un învingător, așteptând finalizarea numărătorii voturilor.De atunci, Fox News a tratat cu multă prudență acuzațiile de fraudă electorală venite din tabăra lui Trump și chiar de la președinte."Nu am văzut" dovada, afirma vineri Bret Baier, ziaristul politic cel mai în vogă al televiziunii. "Nu ni s-a arătat nimic."Se pregătește Fox News să-l abandoneze pe Trump, după ce a contribuit la victoria sa surprinzătoare din 2016?Profesor de comunicare la universitatea DePauw, Jeffrey McCall reamintește că Fox News a fost întotdeauna o televiziune cu două fețe.Pe de o parte, câțiva prezentatori-vedetă, mai degrabă editorialiști decât ziariști, ultra-conservatori, și pe de altă parte o redacție net mai echilibrată.Mai mulți ziariști ai Fox, precum moderatorul primei dezbateri prezidențiale Chris Wallace, sunt recunoscuți pentru profesionalismul lor.Pe partea editorială, starul antenei, Sean Hannity, foarte apropiat de Donald Trump, aprecia joi seara că "americanii au dreptate să aibă suspiciuni, (...) să nu creadă în legitimitatea acestor rezultate".Jeffrey McCall crede că tratamentul de care are parte Donald Trump în aceste ultime zile și anunțul anticipat al victoriei lui Joe Biden în Arizona stau mărturie pentru "eforturile pe care le face Fox News pentru a funcționa cât se poate de independent posibil față de editorialiști."Reece Peck, autorul "Fox Populism", o carte despre Fox News, crede însă că această distanțare "ar putea aliena anumiți telespectatori și să-i incite să meargă spre o altă televiziune, precum OAN", care îl susține fără rezerve pe Donald Trump.În spatele acestei televiziuni a cărei audiență a atins recorduri pentru un canal pe cablu - 14,1 milioane de telespectatori în seara alegerilor - se află magnatul Rupert Murdoch.Cunoscut pentru opiniile sale conservatoare, acesta s-ar fi alăturat, de mai multe luni, ideii unei victorii a lui Joe Biden, potrivit site-ului Daily Beast.Cu toate acestea, "nu văd familia Murdoch sunând la redacție pentru a-i explica lui Brett Baier cum să acopere un subiect sau altul", temperează Jeffrey McCall.O altă creație a magnatului octogenar, cotidianul New York Post, ar putea reflecta "mai fidel opiniile lui Murdoch", crede Reece Peck.În opinia sa, magnatul "exercită mult mai mult control asupra" Post decât asupra Fox News.În condițiile în care finalizarea numărătorii voturilor întârzie, New York Post nu a preluat niciuna dintre tezele taberei Trump privind presupuse fraude electorale, deși în urmă cu doar câteva zile relata pe larg acuzațiile privindu-l pe fiului lui Joe Biden, Hunter, devenite o temă centrală a campaniei actualului președinte.Vineri, două editoriale recunoșteau că Donald Trump va fi probabil învins, un scenariu pe care președintele îl refuză cu obstinație."Uneori, Murdoch simte cum bate vântul politicii", remarca Reece Peck, profesor la universitatea din New York (CUNY).Iar Joe Biden este unul dintre democrații moderați pe care i-ar putea tolera. "Biden nu stârnește frica mediului american de afaceri", explică Reece Peck.Dacă aripa jurnalistică a Fox pare să fi preluat ascendentul, editorialiștii vedetă precum Sean Hannity sau Tucker Carlson rămân totuși esențiali pentru audiența televiziunii și profiturile sale, reamintește Jeffrey McCall.Indiferent dacă Donald Trump se va menține sau nu în peisajul politic, Fox News "va continua să contrabalanseze ceea ce numește media mainstream", apropiată de democrați, spune el. Și ar urma să rămână destinația implicită pentru milioane de telespectatori conservatori.