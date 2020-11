Alegeri SUA: În zonele rurale din Oregon, alegătorii doresc să schimbe granițele pentru a fugi de democrați

Votul in Oregon

Ca și cum alegerile prezidențiale nu ar fi fost suficiente pentru a evidenția diviziunile americane, alegătorii din Oregonul rural au votat pentru o opțiune radicală: să părăsească acest stat democratic și să se alăture vecinului Idaho, mai conservator, potrivit AFP.Două regiuni republicane din Oregon au adoptat marți, printr-un referendum local care însoțește în mod tradițional alegerile prezidențiale, o măsură care propune „mutarea granițelor Oregonului” și aderarea la Idaho.„În Statele Unite, diferențele dintre liberali și conservatori generează ură”, afirmă Mike McCarter, promotorul acestei măsuri la care s-au adunat districtele Union și Jefferson."Zonele urbane controlează masa oamenilor", a declarat pentru AFP fostul manager al unui club de tir, în vârstă de 73 de ani.Oregon, care se întinde între coasta Pacificului, relativ bogată și urbanizată spre vest, și munți și deșerturi spre est, unde predomină exploatarea forestieră, fermele și mineritul, este foarte eterogenă.Condus de marele său oraș, Portland, statul a votat marți candidatul democrat Joe Biden și nu a ales un președinte republican din 1984. În schimb, ultima dată când Idaho, un stat dominant agricol, a votat pentru un Președinte democratc, a fost în era Lyndon Johnson, în 1964.Pentru a fi finalizat, atașarea celor două districte la Idaho ar trebui mai întâi să fie validată de statul Oregon și de Congresul federal, ceea ce este puțin probabil. Singura consecință a votului este de a forța autoritățile celor două districte să examineze proiectul, care a fost respins de alte două districte.- Un „Grand Idaho” -Acest lucru nu împiedică ideea de rezona cu mulți conservatori, în Oregon sau în alte părți ale țării, asigură McCarter."Există o adevărată ciocnire între albaști (democrați) și roșii (republicani). Indiana și Illinois au aceeași problemă, deoarece Chicago controlează tot Illinoisul. În statul New York, orașul New York controlează totul”, spune el.„Există fricțiuni constante în jurul valorilor dintre urban și rural”, insistă septuagenarul, în timp ce marile metropole americane, precum Philadelphia, Las Vegas și Detroit, vor cântări, fără îndoială, mult în alegerea viitorului președinte american.McCarter militează pentru integrarea districtelor rurale din Oregon, nordul Californiei și chiar Nevada într-un „Greater Idaho”, despre care consideră că reprezintă interese și valori conservatoare.Acest proiect a fost inspirat de o încercare abandonată din anii 1940 de a constitui un „stat Jefferson” care unea sudul Oregonului și nordul Californiei.Chiar dacă ultimul referendum pare fantezist, „găsește un ecou în diviziunea politică care domnește în locuri precum Oregon, care ar trebui luată în serios”, a spus Steven Beda, profesor de istorie la Universitatea din Oregon.„Vorbește despre povestea multor oameni din Oregonul rural, care simt că identitatea lor, împreună cu ideile lor politice și economia lor, sunt în afara interesului marile orașe”, explică istoricul pentru AFP.Pentru McCarter, abordarea nu ar putea fi mai pragmatică și răspunde dorinței de „mai multă libertate, mai puțină legislație”: Idaho are taxe mai mici și un cost al vieții mai mic, iar autoritățile sunt mai favorabile armelor de foc, a spus el."Este foarte emblematic pentru diviziunile noastre. Este însăși istoria politicii americane", spune Steven Beda.