Care este situația în statele ce vor decide președintele SUA

Dintre acestea, Trump are un avans relativ important în Georgia (plus 2,3% după numărarea a 92% dintre voturi și în Carolina de Nord (plus 1,4% după numărarea a 95% dintre voturi).Lupta din statele Wisconsin și Michigan este mult, mult mai strânsă.Actualul președinte a fost depășit de Biden în Michigan însă diferența este una mică, de doar 12.200 de voturi. Candidatul democrat este în față cu 0,7 procente în Wisconsin, când mai sunt doar 3% dintre voturi de numărat.În Nevada, democratul are un avans 0,6% (8.000 de voturi), după numărarea și procesarea a 86% din opțiunile electorale, iar în Pennsylvania Trump are peste 11 procente în față (dar acolo s-au numărat doar 75% dintre voturi, iar avansul lui Trump nu este considerat încă decisiv, în condițiile în care se numără acum voturile prin corespondență, pro-Biden în proporție enormă).Trump are un avans enorm în Alaska (61,4% la 34,7%), dar s-au numărat doar 36% dintre voturi, iar acest stat are doar 3 voturi electorale.De menționat că probabil nu vom afla astăzi cine s-a impus în statele Nevada, Pennsylvania și Alaska.