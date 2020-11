Ei deţin în prezent 232 din cele 435 de mandate, potrivit Agerpres.





Republicanii controlează Senatul.





Liderul majorității republicane din Senatul Statelor Unite și aliatul lui Donald Trump Mitch McConnell a fost reales marți în statul său din Kentucky, potrivit Fox News și New York Times.



Tory, în vârstă de 78 de ani, l-a învins pe candidatul democrat și fostul pilot de luptă Amy McGrath.



Bun strateg, Mitch McConnell a obținut sub mandatul lui Donald Trump confirmarea de către Senat a peste 200 de judecători conservatori, inclusiv trei judecători ai Curții Supreme. Camera superioară are puterea de a confirma magistrații numiți de președintele SUA.

Partidul Democrat va câştiga patru sau cinci locuri suplimentare, conform predicţiilor făcute de cele două televiziuni.