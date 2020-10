Cum se văd alegerile prezidențiale americane din orașele strămoșilor lui Trump și Biden, Kallstadt (Germania) și Ballina (Irlanda)

Între viile din sud-vestul Germaniei, în Kallstadt au trăit bunicii paterni miliardarului american, Friedrich și Elisabeth, la sfârșitul secolului al XIX-lea, înainte de a imigra în Statele Unite.Casa lor, albă, există încă în acest sat cu circa 1.200 de locuitori.Locuitorii de aici par mai degrabă obosiți de asocierea satului lor cu imprevizibilul președinte american, care vizează un al doilea mandat la alegerile din 3 noiembrie."Țările noastre au fost prietene, iar prietenii noștri personali rămân așa", comentează primarul Thomas Jaworek."Dar când îi vedeți (pe cancelarul german) Angela Merkel și Donald Trump așezați unul lângă altul, ai sentimentul că acum există două lumi între noi", spune edilul de 52 de ani.Trebuie să mergi în orașul vecin Freinsheim pentru a găsi numele lui Trump arborat cu o anumită mândrie.La 73 de ani, Ursula Trump are cu un an mai puțin ca președintele american și aceeași aplecare spre marketing.În patiseria sa, a lansat după alegerile din 2016 prăjituri cu steagul americii și mici embleme Trump. "Oamenii veneau de peste tot, doar pentru prăjiturile Trump, era o nebunie!", își amintește ea.Până când locuitorii au organizat un boicot pentru magazinul său."Spuneau - pentru ce faci reclamă acestui idiot?. Le-am spus, nu fac reclamă pentru el. Am numele lui, pentru ce nu m-aș servi de el?", se apără ea. Frenezia s-a oprit acum.Ursula este căsătorită cu Harald Trump, care are un strămoș comun cu Donald în urmă cu patru generații, și nu reneagă această rudenie vagă.Mărturisind că nu știe mare lucru despre politica sa, ea nu acceptă însă "ura lui față de femei".Ursula nu este de acord nici cu decizia lui Trump de a reduce cu 9.500 contingentul soldaților americani staționați în Germania."Prietenia americano-germană s-a construit de-a lungul anilor pentru că americanii erau aici și cred că această decizie o va afecta", comentează ea.În această regiune din Renania-Palatinat unde mai trăiesc încă o mână de oameni care poartă numele președintelui Statelor Unite, Sven Trump a încercat să atragă atenția liderului de la Casa Albă: s-a proclamat văr îndepărtat al lui și i-a cerut să se angajeze în lupta împotriva încălzirii climatice.Cu o șapcă roșie cu sloganul "Pentru o lume mai bună" ("Keep the world great"), acest bărbat de 38 de ani s-a filmat anul trecut în fața casei bunicului lui Trump, cu mesajul: "Donald, schimbarea climatică există iar consecințele sale afectează Statele Unite și, de asemenea, și pe tine!".Donald Trump nu a vizitat niciodată Kallstadt și nu a făcut decât câteva scurte escale în Germania în mandatul său.În acești patru ani, a criticat cu regularitatea cea mai mare economie a zonei euro, pentru excedentele sale comerciale sau pentru cheltuielile militare considerate prea mici, dar și pentru politica migratorie a cancelarului Angela Merkel.Anul trecut, însă, el a promis că va veni să viziteze țara strămoșilor său: "Am Germania în sânge, voi fi acolo".Din păcate, "nu mai există încrederea pe care am avut-o altă dată" în SUA, spune Jörg Leineweber, care conduce un mic hotel situat lângă fosta casă a familiei Trump.Și, dacă și acum mai sunt grupuri de oameni care se opresc în fața casei pentru un selfie, "existau mult mai multe în urmă cu trei ani", adaugă el.La aproape 5.000 kilometri est de Casa Albă, un portret al candidatului democrat la prezidențialele american Joe Biden decorează casa strămoșilor săi din Ballina, pe coasta vestică a Irlandei. Aici, rude îndepărtate și locuitorii orașului sunt mândri că unul de-al lor îl sfidează pe Donald Trump."În mod evident, suntem cu toții alături de Joe Biden", spune Laurita Blewitt, verișoară îndepărtată a candidatului democrat. "Avem această legătură familială, această prietenie, această relație cu el", adaugă irlandeza de 37 de ani.Genealogul Megan Smolenyak a retrasat linia familială a lui Joe Biden în comitatul Louth, în estul țării, și în Ballina, un oraș cu 10.000 de locuitori presărat cu fațade viu colorate și traversat de râul Moy.În 1851, stră-stră-străbunicul său Edward Blewitt pleca la New York pentru a fugi de sărăcia din Irlanda.În ciuda anilor, familia Biden a ținut legătura cu Ballina.Joe Biden, 77 de ani, a venit aici de două ori: prima oară în 2016, când a fost primit de o mulțime de oameni venită să-l vadă pe vicepreședintele lui Barack Obama, și apoi în 2017, când a vizitat o unitate de îngrijiri medicale, la doi ani după ce și-a pierdut fiul Beau în urma unui cancer.Ballina este înfrățit cu Scranton, în Pennsylvania, unde Biden s-a născut în 1942.Joe Biden a scris într-o zi că, atunci când va muri, "nord-estul Pennsylvaniei va fi înscris în inima mea. Dar Irlanda va fi înscrisă în sufletul meu."Nu este singurul politician american cu rădăcini irlandeze. John F. Kennedy, Richard Nixon, Barack Obama și alții au revendicat legături cu "insula de smarald".Ronald Reagan și Barack Obama, care au legături familiale îndepărtate cu Moneygall, în comitatul Offaly, au mers pe tărâmul strămoșilor lor și nu au ratat ocazia să bea un pinte în pubul local.Parcursul acestor personalități ilustrează mitul "visului american" - familii care au fugit de sărăcie pentru a începe o viață plină de oportunități în Statele Unite.Pentru mica națiune irlandeză, această diaspora americană este un atu diplomatic de neegalat.10% dintre americani revendică strămoși irlandezi, respectiv circa 31 de milioane de persoane, o cifră de șase ori mai mare față de cei cinci milioane de locuitori ai Irlandei.Aceste legături istorice au determinat politicieni americani să joace rolul de intermediar pentru a pune capăt celor trei decenii de violențe care au însângerat provincia britanică Irlanda de Nord până la semnarea acordului de pace din Vinerea Sfântă, în 1998.Mai recent, Joe Biden a avertizat că Londra nu va putea încheia acordul comercial post Brexit cu Washingtonul dacă acest acord și principiul absenței graniței fizice între Irlanda și Irlanda de Nord nu vor fi respectate."Legăturile dintre Irlanda și Statele Unite sunt incredibil de solide", afirmă un consilier local din Ballina, Mark Duffy.Campania electorală încrâncenată și diviziunile dintre Trump și Biden au ajuns însă și în Irlanda.Joe Blewitt, instalator și văr de gradul trei cu Joe Biden, și-a inscripționat pe mașină: "Joe Biden pentru Casa Albă și Joe Blewitt pentru casa voastră".Dar el spune că a primit mesaje de ură, inclusiv un apel agresiv. "Trump va fi președinte" i-ar fi transmis o voce cu accent american."Există enorm de multă ură", afirmă acest bărbat de 41 de ani."Când am vizitat Statele Unite, nu mai este locul primitor de altădată", afirmă Laurita, care a fost în Las Vegas pentru a face campanie în favoarea lui Biden la alegerile primare."Sper că vom sărbători în 3 noiembrie", mai spune aceasta.