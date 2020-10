Este mass media americană prea „soft” cu Joe Biden? (analiză AFP)

"Afacerea Hunter Biden", care evocă o prezumtivă legătură între fostul vicepreședinte și o societate ucraineană suspectată de corupție, a ocupat o parte semnificativă în spațiul mediatic săptămâna trecută. Dar Joe Biden nu a fost întrebat despre acest subiect decât două zile și jumătate mai târziu, și a trecut peste întrebare.A doua zi, candidatul democrat nu a discutat cu presa. Iar duminică, nu a răspuns decât la o singură întrebare ... legată de parfumul milk-shake-ului său."Întrebarea zilei pentru Joe Biden", a scris pe Twitter Jonathan Martin, ziarist specializat pe politic la New York Times: "Vă ascundeți în această săptămână pentru că nu doriți să răspundeți decât la întrebări legate de milk-shakes?"Marți, Joe Biden a anunțat că face o pauză de campanie pentru a se pregăti pentru ultima dezbatere prezidențială, prevăzută joi.De luni de zile, accesul la campania candidatului democrat este foarte limitat: doar circa 20 de mass media naționale și internaționale pot urmări îndeaproape campania sa, oficial din cauza pandemiei."Ar fi logic ca ziariștii care acoperă campania sa să fie frustrați de faptul că nu li se oferă prea multe informații (...) și că nu există un veritabil acces cotidian la candidat", notează Richard Benedetto, fost corespondent la Casa Albă pentru ziarul USA Today.Cu toate acestea, protestele rămân izolate."Dacă eu aș fi candidat și îmi dau seama că pot scăpa fără să mă implic în prea multe subiecte sau să răspund la prea multe întrebări (...) de ce nu aș continua?", se întreabă Richard Benedetto, astăzi profesor la American University.Criticile depășesc însă afacerea Hunter Biden și cercul media și al editorialiștilor conservatori.Joia trecută, decalajul a părut evident între apariția lui Donald Trump la televiziunea NBC, unde a fost confruntat cu un baraj de întrebări din partea ziaristei Savanah Guthrie, și prezența candidatului democrat la ABC, care a început cu întrebări liniștite din partea publicului."Întrebările adresate lui Biden au fost mult mai puțin percutante decât cele pentru Trump", a subliniat Benedetto.La jumătatea lui septembrie, site-ul Politico aprecia deja că o emisiune similară la ABC, cu Donald Trump invitat, s-a transformat într-un "interogatoriu ostil", în timp ce Joe Biden a avut parte, la un format teoretic identic la CNN, de "ceea ce părea o reuniune între vechi prieteni"."Pentru mine, problema nu este atât clemența presei față de Biden cât agresivitatea lor în relatarea activităților președintelui Trump", spune și Grant Reeher, profesor de științe politice la universitatea Syracuse. "Adeseori ai impresia că media îl susține" pe Joe Biden, continuă el.Iar majoritatea marilor cotidiene americane, care în mod tradițional susțin unul dintre candidați, îl sprijină acum pe Joe Biden. Directorul de redacție al New York Times, Dean Baquet, recunoaște că acoperă "foarte agresiv" activitatea lui Donald Trump, chiar dacă susține că vizează o formă de "obiectivitate".Unii experți avansează explicații pentru atitudinea presei față de candidatul democrat."În vremuri normale, se poate pune mai multă presiune pe un candidat, dacă (adversarul său) se comportă normal" dar în cazul prezent acest lucru "nu pare adecvat", crede Gabriel Kahn, profesor de jurnalism la Universitatea California de Sud (USC Annenberg)."Când ai un candidat care califică presa liberă drept dușman, care refuză să răspundă la întrebări directe și răspândește minciuni, a compara acoperirea sa mediatică cu cea a rivalului său iese din discuție", spune el."A evoca defectele lui Biden de o manieră care să le facă fie și un pic comparabile cu cele ale lui Trump ar fi o eroare jurnalistică", scria, la sfârșitul lui mai, Dan Froomkin, editor al site-ului de jurnalism politic Press Watch."Dar, într-o campanie normală, probleme cum sunt cele ale lui Biden ar genera o acoperire mai largă decât cea din prezent", recunoaște el."Este esențial ca Biden, dacă este ales președinte, să nu aibă impresia că este la adăpost de reflectoarele presei", avertiza acest ziarist care a mai lucrat pentru Washington Post, Huffington Post și The Intercept."Perioada post-Trump ar trebui consacrată restaurării responsabilității și transparenței", scria el. "Și acest lucru nu se va întâmpla cu o presă supusă."