USR București cere primarului Robert Negoiță ca bucata retrocedată în Parcul IOR să rămână spațiu verde

Francois Hollande (58 de ani) este candidatul socialistilor (PS - centru-stanga), nu a detinut niciodata vreun portofoliu ministerial, iar adversarii sai de drepta il considera lipsit de experienta.







Nicolas Sarkozy (56 de ani), presedintele in functie si liderul Uniunii pentru o Miscare Populara (UMP - centru-dreapta). A castigat alegerile din 2007 cu 53% dintre voturile electoratului impotriva candidatei sociealiste Segolene Royale







Francois Bayrou (61 de ani) candideaza din partea formatiunii de centru-dreapta Miscarea democratica (MoDem - centru) si este a treia sa incercare de a deveni presedinte al Frantei. In 2002 a obtinut 6,84 % din voturi. In 2007 s-a clasat pe locul al treilea, dupa Nicolas Sarkozy si Segolene Royale.







Marine Le Pen (44 de ani) a devenit candidatului Frontului National, formatiune de extrema dreapta, succedandu-i tatalui ei, Jean Marie Le Pen, la conducerea partidului, in ianuarie 2011. Ea a schimbat viziunea formatiunii politice extremiste in ultimii ani, concentrandu-se pe anti-capitalism si secularism, pentru a intruni o mare parte din optiunile electoratului.







Jean-Luc Melenchon (61 de ani), este nascut in Tanger. Pareseste Marocul in 1962 si adera la Partidul Socialist in 1977. Demisioneaza din PS in 2003 si infiinteaza Partidul de stanga (de extrema stanga). El este candidatul Frontului de Stanga, o coalitie care reuneste Partidul de Stanga si Partidul Comunist, ce ocupa spectrul politic pe stanga radicala.