Gabriela Firea transmite că nu are nimic de reproșat altcuiva, decât ei, pentru pierderea alegerilor pentru Primăria București, dar se aștepta să piardă din cauza numărului mare de candidați de centru-stânga și a „campaniei dure, intense, fără precedent dusă împotriva ei trimp de un an de zile”, deși nu la o diferență așa mare de voturi.

Gabriela Firea Foto: Inquam Photos / George Călin

Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, în care le mulțumește celor 161.761 de bucureșteni care au votat-o, Firea spune că a avut „o campanie mult prea scurtă, față de nevoia de a aduce aminte ce am realizat ca primar general și, mai ales, pentru a explica ce voiam să rezolv în continuare”.

Ea subliniază că nu va motiva înfrângerea ei prin a învinovăți pe altcineva și prezintă mai multe reproșuri pe care și le aduce ei, precum „că nu am reușit să mă întâlnesc cu mai mulți bucureșteni, că nu am ajuns în toate cartierele din cele șase sectoare, că nu a fost timp să dezbat problemele Capitalei cu mai multe organizații, asociații, entități civice, că nu am reușit să particip la mai multe interviuri radio, televizate sau din presa scrisă, în această lună intensă”.

„Nu-mi reproșez, însă, că am acceptat să candidez pe ultima sută de metri, când ceilalți candidați erau în plină pre-campanie, lansați cu bugete imense și nemăsurate de instituții”, a replicat Gabriela Firea.

Candidata PSD prezintă și o serie de motive pentru care afimă că se aștepta să piardă alegerile locale din 9 iunie.

„Mă așteptam să pierd, din cauza candidaților numeroși din centru-stânga bazinului politic, dar nu la o diferență atât de mare. Vom analiza cu toții care au fost cauzele, în afară de campania dură, intensă, fără precedent, dusă împotriva mea de un an de zile (când aveam 10 puncte peste actualul primar general) și aglomerarea culoarului politic. Vor mai fi examene politice anul acesta și trebuie să ne pregătim mai bine”, a declarat Gabriela Firea.

În final, ea subliniază că „activitatea ei nu se va opri aici”. „Voi fi neobosită în a promova modernizarea comunităților, drepturile femeilor, egalitatea de șanse și protejarea sănătății tuturor”, conchide Firea.

