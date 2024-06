ALEGERI LOCALE 2024 Luni, 10 Iunie 2024, 16:44

Preşedintele ales al Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD), a declarat că partidul său a câştigat alegerile din judeţ în peste 400 de secţii de votare. Simonis a precizat că urmează să aibă o întâlnire cu Alin Nica (care a ocupat până acum șefia CJ Timiș) pentru a discuta despre marile proiecte ale judeţului. În ceea ce priveşte funcţiile de vicepreşedinte al CJ, Simonis a precizat că una dintre aceste funcţii ar trebui să revină PSD şi cea de-a doua PNL.

Alfred Simonis alături de Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / George Calin

„Avem preşedinţia Consiliului Judeţean Timiş, pe care am câştigat-o cu aproximativ 130.000 de voturi, un avans de 20.000 de voturi faţă de principalul contracandidat. Am câştigat alegerile în Lugoj şi în alte 54 de primării, precum şi în aproape toată zona periurbană Timişoarei. Am câştigat alegerile în peste 400 de secţii de votare, avem majoritate împreună cu PNL la Consiliul Judeţean Timiş. Mulţumesc partenerilor din PNL, membrilor PNL, primarilor PNL, conducerii PNL, pentru susţinere. Cred că este momentul să încetăm polemica şi să începem munca. Am văzut că principalii mei competitori păstrează aceleaşi mesaje din campania electorală, le transmit că s-a încheiat campania electorală şi trebuie să începem munca”, a declarat, luni, într-o conferinţă, Alfred Simonis, transmite News.ro.

Preşedintele ales al CJ Timiş, Alfred Simonis, a adăugat că în perioada următoare va avea o întâlnire cu Alin Nica, actualul preşedinte de CJ, cu care va discuta despre principalele proiecte ale judeţului.

„În perioada următoare voi avea o întâlnire cu Alin Nica să discutăm despre proiectele Consiliului Judeţean. Mai sunt 4 luni până când voi prelua mandatul, de aceea voi depăşi orice tensiune, orice atac la adresa mea, a familiei mele. Marile proiecte mă aşteaptă, nu voi aştepta 4 luni”, a spus Simonis.

De asemenea, Simonis a afirmat că îşi doreşte să facă majorităţi în CJ şi consiliile locale alături de PNL.

„Dorinţa mea este de a respecta înţelegerea cu PNL şi de a construi majorităţi împreună cu PNL la nivelul Consiliului Judeţean. Cum vor funcţiona grupurile nu are nicio relevanţă, dorinţa noastră este să avem majorităţi cu PNL. O funcţie de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş ar trebui să revină PSD şi una PNL”, a mai spus Simonis.