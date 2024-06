Panorama.ro Luni, 10 Iunie 2024, 08:06

Panorama.ro

La dublele alegeri care s-au încheiat, s-au întrecut nu doar reprezentanții unor partide, ci și candidați independenți, doar cu propriile mijloace sau cu ajutorul donațiilor de la susținători.

Alegeri Foto: Panorama.ro

Am vrut să vedem ce înseamnă, din punct de vedere financiar, drumul independenților către scaunele de primari, așa că am urmărit ce cheltuieli au declarat aceștia, de când a început campania electorală. Am mers și direct la sursă, către candidați independenți din toate zonele țării. În ciuda transparenței invocate adesea în discursuri, nu ne-au răspuns toți cei invitați să o facă.

Totuși, din aceste două surse, începe să se contureze o imagine clară: drumul financiar al independentului către un mandat de primar sau de consilier local/județean e mult mai anevoios, în comparație cu milioanele de euro cheltuite de partide, în campanii.

Până în primele zile ale lunii iunie, partidele cheltuiseră în campania pentru locale 82 de milioane de lei, iar candidații independenți declaraseră cheltuieli de 3,4 milioane de lei, conform celor mai recente date ale Autorității Electorale Permanente.

Pentru comparație, cheltuielile electorale declarate de PSD doar pentru București au fost de 1,8 milioane de lei, conform raportului Expert Forum. În toată țara, social-democrații au declarat cheltuieli de 30 de milioane de lei, pentru alegerile locale.

Citește mai mult pe Panorama.ro