Pentru o parte dintre locuitorii din Voluntari, ziua alegerilor a început cu slujba de duminică dimineață, la sfârșitul căreia preotul i-a îndemnat să meargă la vot. Nu a spus cu cine, dar mai devreme fuseseră pomeniți „Florentin și Gabriela”.

Oamenii ies de la slujba ținută în paraclisul catedralei din Voluntari Foto: Hotnews

„Vă dorim să aveți o duminică liniștită, binecuvântată, pentru că astăzi este programată de către Guvern și această metodă de a ne alege edilii și Consiliul local și Consiliul județean și președintele Consiliului județean. Totodată, s-au și comasat alegerile locale cu alegerile europarlamentare. Vă îndemnăm pe toți cei care aveți drept de vot să mergeți să votați!”, a spus, la sfârșitul slujbei de astăzi, preotul paroh al bisericii Sf. Cuvioasa Parascheva, din Voluntari, orașul păstorit de 24 de ani de Florentin Pandele.

În predica de azi, slujitorii bisericii n-au uitat să le mulțumească și ctitorilor, Florentin Pandele și Gabriela Firea. Însă doar cu prenumele, în șirul de pomeniri din care fac parte eroii neamului, preafericitul Daniel, conducătorii țării, „pentru sănătatea și miluirea lor”.

Catedrală cu 3.000 de locuri

Slujba a avut loc în paraclisul de lângă catedrala impunătoare, dar nefinalizată, „Sfânta Parascheva”, cu 3.000 de locuri. Mulți oameni au stat afară ori chiar în mașinile parcate pe trotuar, pentru a se feri de soare. Rugăciunile s-au auzit și la boxa bisericii.

Atât catedrala, cât și paraclisul, susține siteul instituției, au fost realizate după ideea lui Florentin Pandele. Construcția catedralei a început în 2007. Actualul paroh este preotul Claudiu Tomozii, care supraveghează lucrările.

Imediat după, preotul le-a reamintit credincioșilor să facă donații pentru trei cauze: biserica lor, construirea Catedralei Neamurilor și pentru o coroană „frumoasă” de flori, care să fie depusă vineri, după slujbă, la Monumentul „Voluntarilor Ardeleni” aflat în Parcul Florilor din oraș.

„Cei care vreți să mai dăruiți contribuția pentru a ajuta Biserica, vă rugăm să vă adresați acolo doamnei Nela sau doamnei Coca, să vă dea chitanță, iar pentru Catedrala Mântuirii veniți la mine să vă dau chitanță, cei care mai reușiți să ajutați și la construirea Catedralei Neamului…”, a spus preotul.

„Colivă cu tricolor”

El a făcut apel și la o „albinuță” credincioasă, care să pregătească o colivă cu „tricolor pe ea” în memoria eroilor neamului românesc.

„Ar fi bine bine ca o albinuță de-a noastră de aici care se pricepe să facă colivă bună, să facă o colivă frumoasă, cu tricolor pe ea, să avem pentru parastasul de la sfârșitul Liturghiei, de vineri. Apoi să mergem la cel mai apropiat monument al nostru, de-aici din Parcul Florilor, să facem și acolo slujba parastasului pentru toți eroii. Bine ar fi să strângem niște bănuți din partea parohiei, să facem și o coroană frumoasă, da?”, a continuat părintele.

„Paraclisul a fost construit din izopan cu fonduri de la bugetul local, iar toate dotările necesare unui lăcaș de cult au fost donate de catre Dl Primar Pandele Florentin Costel”, se arată pe site-ul oficial al Protoieriei Ilfov Nord.

„Să fie mai bine pentru toată țara”

La ieșirea din biserică, credincioșii s-au miruit, au primit anafură și au aruncat câteva bancnote în lădițele pregătite special pentru donații. În drum spre casă s-au oprit și la secțiile de votare, semn că n-au nesocotit îndemnul parohului preocupat de soarta alegerilor.

La secția de votare de la primărie, de pildă, s-a format imediat o coadă de vreo 20 de persoane, în jurul orei prânzului. Pentru ce au votat cetățenii, continuitate sau schimbare, ne-au spus câțiva dintre ei.

„Am votat pentru a fi mai bine pentru toată țara, pentru toată lumea, să nu mai fie jafurile astea și toate care sunt în țară la ora actuală. Ne dorim să fie mai bine. Noi nu suntem de mult în Voluntari, doar de un an de zile. Dar e bine, e frumos, e liniște aici. Eu zic că iese tot Pandele, noi l-am apreciat și înainte de a veni aici”, ne-a spus un cuplu de pensionari, la ieșirea de la urne.

Tot cu edilul în funcție a votat și un tânăr de 32 de ani, Ionuț, îmbrăcat la patru ace. „Am votat pentru continuitate, emoții sunt mereu la alegeri, dar va fi bine și acum”, e convins tânărul.

Opțiunile bunicilor - moștenirile nepoților

O altă femeie în vârstă de 80 de ani spune cu convingere că a votat pentru viitorul copiilor și nepoților ei. „Chiar dacă lumea vorbește și altceva”.

„Eu am votat să avem un om gospodar, ca să facă ceva pentru noi și pentru copiii noștri, ca să avem o viață mai bună. Eu n-am votat pentru mine, că am 80 de ani, am votat pentru ei. Sănătate să fie ca să ne bucurăm de tot. Noi suntem mulțumiți de el (n.r. Florentin Pandele), a făcut ceva pentru oameni și pentru oraș, chiar dacă lumea vorbește și altceva. Fiecare are opțiunea lui”.

Vasilică Gheorghe a fost inginer constructor și va împlini 83 de ani ani peste trei zile, mărturisește chiar el. Nici opțiunea sa de vot nu este una secretă sau care să surprindă: a votat cu edilul în funcție, pentru un nou mandat.

Spune că nu îi plac schimbările. „Ce să vă zic, eu am votat cu Pandele. Dar mă uit la dumneavoastră și-mi amintesc de soția mea frumoasă, care a murit acum doi ani. Eu tot la ea mă gândesc. Am muncit toată viața, am nepoți la facultate, băiatul e plecat în Anglia, eu nu știu ce să fac, să rămân aici, unde am casă, sau să plec, la asta mă gândesc acum”, mărturisește bărbatul.

Pandele, primar în Voluntari de 24 de ani

12 candidați se luptă azi, 9 iunie, pentru fotoliul de primar al orașului Voluntari. Florentin Pandele, în vârstă de 63 de ani, ocupă acest loc de 24 de ani și are cele mai mari șanse să câștige.

Edilul în funcție este susținut de PSD pentru un nou mandat, iar soția lui, Gabriela Firea, este candidata PSD la Primăria Capitalei.

PNL o susține pe Daniela Gruia, consilier local și medic stomatolog, iar din partea Alianţei Dreapta Unită candidează Aurelian Vîrgă, și el consilier local. PUSL l-a trmis în cursă pe Andrei Ninel-Florin, iar AUR îl susține pe Andrei Bratu. Din partea reper candidează Eva Lificiu.

Printre alte opţiuni ale locuitorilor din Voluntari se numără:

Niculae Gheorghe-Bogdan, Partidul Patrioţilor

Neagu Angel-Cristian, REDUTA

Eremia Florin, Blocul Suveranist Român

Barbu Bogdan-Viorel, Partidul Acum

Cilibiu Cosmin, S.O.S. România

Gogorici Robert-Florin, candidat independent.

Campania electorală n-a fost lipsită de controverse

Jurnaliștii de la PressOne au arătat, într-un reportaj publicat săptămâna trecută, că primarul Pandele, candidat al PSD pentru un nou mandat, și-a făcut campanie electorală cu angajații și angajatele instituțiilor aflate în subordinea Primăriei și Consiliului Local.

Potrivit sursei citate, acțiunile s-au petrecut în weekend-uri, în afara programului de muncă, când oamenii erau scoși la împărțit pliante cu actualul primar Florentin Pandele,

