ALEGERI 2024 Vineri, 07 Iunie 2024

​Persoanele care nu au documente care să dovedească șederea într-o localitate, nu pot vota pentru autoritățile locale din respectiva localitate, potrivit legii. Ei vor trebui să obțină reședința, prin viza de flotant, și, opțional, să se înregistreze în Registrul Electoral, potrivit Expert Forum.

Ștampilă de vot, alegeri 2 Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Alegătorii care și-au stabilit reședința într-o altă circumscripție electorală înaintea alegerilor locale (localitate) pot face o cerere pentru a vota pe liste permanente în circumscripția respectivă.

La alegerile locale, fiecare localitate este considerată o circumscripție diferită, inclusiv sectoarele Bucureștiului sunt circumscripții diferite. În iulie 2023 a fost modificată Legea 115/2015, stabilind că alegătorii trebuie să își stabilească reședința cu șase luni înainte de ziua alegerilor, pentru a putea vota la o secție din localitatea respectivă.

Nu există un termen maxim pentru stabilirea reședinței, raportat la data alegerilor, dar există un termen de 45 de zile înaintea datei alegerilor în care alegătorii trebuie să se înscrie în Registrul Electoral.

Un alegător care s-a înscris în Registrul Electoral cu adresa de reședință nu mai poate vota la adresa de domiciliu pentru alegerile respective.

Cu toate acestea, un alegător poate vota și dacă și-a stabilit adresa de reședință dar nu s-a înscris în Registrul Electoral, ținând cont de perioada de înregistrare de 60 de zile.

Un alegător care are o nouă adresă de reședință înregistrată și nu s-a înscris în Registrul Electoral poate vota pe liste suplimentare în circumscripția respectivă (de reședință, unde are adresa din viza de flotant) sau pe liste permanente în circumscripția unde își are domiciliul (adresa din cartea de identitate / buletin). Din 2024, votarea la adresa de reședință pe liste suplimentare se poate face doar dacă alegătorul s-a înregistrat la primărie cu cel puțin 60 de zile înaintea datei scrutinului.

Alegătorul respectiv nu mai poate vota și la secția unde este arondat conform domiciliului dacă a votat deja la secția unde are reședința. Votul multiplu este infracțiune prevăzută de Codul Penal.

Alegătorii cu domiciliul în străinătate pot vota doar în țară și doar dacă și-au stabilit reședința în țară înainte de 11 aprilie 2024. Altfel, nu pot vota la alegerile locale. Dacă au făcut cerere la primărie până pe 25 aprilie pentru a fi înregistrați în Registrul electoral vor vota pe liste permanente, iar dacă nu au făcut această cerere vor vota pe liste suplimentare.

La alegerile europarlamentare, programate tot pe 9 iunie, se poate vota la orice secție de votare din țară sau din străinătate.

Cum votezi în alegerile locale în București

Dacă ai domiciliul în București, poți vota la secția de votare la care ești arondat, pe care o poți găsi aici pe Registrul electoral.

Dacă nu ai domiciliul în București, dar locuiești aici, vei putea vota în București pe baza vizei de flotant doar dacă o vei obține până la data de 5 aprilie 2024, adică cu cel puțin 60 de zile înainte de data alegerilor

Dacă ai deja viză de flotant în București, dar îți expiră mai devreme de 9 iunie 2024, trebuie să obții reînnoirea ei până la data de 5 aprilie 2024, adică cu cel puțin 60 de zile înainte de data alegerilor.

Dacă ai deja viză de flotant în București și îți expiră după data de 9 iunie 2024, vei putea vota în București pe baza vizei de flotant la alegerile locale din 9 iunie 2024.

Ce este viza de flotant și unde poți vota cu un astfel de act pentru alegerile locale 2024

Viza de flotant este un document emis de autoritățile locale din România, care atestă că o persoană locuiește într-o anumită locație. Această viză este necesară pentru a-ți schimba oficial reședința și a putea beneficia de servicii publice la adresa respectivă.

Viza de flotant înseamnă, de fapt, dreptul unei persoane de a locui într-o anumită locație, chiar dacă nu deține acolo o proprietate sau nu are un contract de închiriere pe numele său.

Viza de flotant este utilă în situațiile în care o persoană locuiește într-un anumit loc temporar sau într-o locație în care nu este proprietar sau titular al contractului de închiriere, cum ar fi cazul studenților care stau în cămine studențești sau al celor care locuiesc cu prieteni sau rude fără să aibă un contract formal de închiriere.

Viza de flotant este un document oficial care atestă locația ta de reședință în România. Acest document este emis de către primării și este necesar pentru a dovedi că locuiești într-o anumită locație și pentru a te putea înregistra oficial la acea adresă. Prin viza de flotant, poți beneficia de servicii publice locale și de alte avantaje care presupun o adresă de reședință stabilă.

În cât timp se obține viza de flotant

Pentru a obține viza de flotant, trebuie să te adresezi primăriei din zona în care dorești să-ți stabilești reședința. Ai nevoie de următoarele documente și informații: cerere de viză de flotant, documente de identitate, dovada dreptului de folosință a locuinței și declarație pe proprie răspundere.

Procedura de eliberare a vizei de flotant poate varia în funcție de administrația locală și de volumul de solicitări. În general, se estimează că procesul poate dura între 15 și 30 de zile lucrătoare, însă durata poate varia în funcție de o serie de circumstanțe individuale.

Viza de flotant este, de obicei, valabilă pe o perioadă nedeterminată, dar trebuie actualizată ori de câte ori se schimbă locația ta de reședință. Dacă te muți la o altă adresă, trebuie să actualizezi viza de flotant la noua locație într-un anumit termen stabilit de autorități.