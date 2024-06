ALEGERI 2024 Vineri, 07 Iunie 2024, 00:34

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, joi seară, la Antena 3, că va anunţa săptămâna viitoare dacă va candida la alegerile prezidenţiale din toamna acestui an, scrie Agerpres.

Nicolae Ciucă și liderii PNL Foto: Inquam Photos / Saul Pop

„După ce se vor fi încheiat alegerile locale, nu mai este mult, mai puţin de trei zile, vom lua o decizie. (...) După aceste alegeri, vom avea analiza pe rezultate, vom avea analiza pe tot ceea ce am reuşit să realizăm în această perioadă şi am stabilit deja la nivelul conducerii partidului modalitatea procedurală în care se va decide candidatura, având Consiliul Naţional şi, ulterior, Congres, cel mai democratic for al partidului care va stabili şi va lua această decizie”, a precizat Ciucă, într-o emisiune la Antena 3, întrebat dacă va fi contracandidat la alegerile prezidenţiale cu liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Întrebat când va lua decizia şi va anunţa dacă va candida la prezidenţiale, Nicolae Ciucă a răspuns: „Săptămâna viitoare, (...) imediat după ce avem poza finală cu toate concluziile”.

„Este normal, pentru că, dacă ne uităm la calendar, în 15 iulie ar trebui să se intre în precampanie, pentru că data alegerilor a rămas 15 septembrie - turul 1 şi 29 (septembrie - n.r.) - turul doi. Ca atare, noi, pentru a putea să derulăm Consiliul Naţional şi Congresul, trebuie să ne încadrăm astfel încât în prima decadă a lunii iulie să avem finalizate toate aceste proceduri. Ca atare nu este prea mult timp rămas să discutăm, să analizăm. Va fi o analiză punctuală în săptămâna următoare”, a explicat liderul PNL.

Anterior, Nicolae Ciucă a precizat că PNL va avea propriul candidat la prezidenţiale şi acesta va fi din interiorul formaţiunii politice.

Premierul Marcel Ciolacu, preşedintele Partidului Social Democrat, a declarat la rândul său joi că este exclus ca formaţiunea politică pe care o conduce să nu aibă un candidat la alegerile prezidenţiale, precizând că o decizie în acest sens ar urma să fie anunţată în decurs de o săptămână, după alegerile din 9 iunie.

