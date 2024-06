ALEGERI 2024 Miercuri, 05 Iunie 2024, 19:48

Preşedintele organizaţiei municipale a PSD Giurgiu, Nicolae Barbu, candidat la funcţia de primar al municipiului reşedinţă, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că a cumpărat două sute de camere video şi dispune şi de cinci drone pe care le va folosi pentru a preveni fapte de mită electorală din partea competitorilor politici, informează Agerpres.

Dronă Foto: freepik.com

„Nu vă ascund că am cumpărat două sute de camere speed şi am şi distribuit vreo sută până acum. Patru-cinci drone sunt deja vorbite cu persoane care le au, le ridic la o sută de metri în limita legală şi le-am împrăştiat în zonele în care am nevoie şi o să le cobor la 50 de metri să le audă, ca să ştie! Nu vreau să fac poliţie, nu vreau să fac investigaţii, vreau seriozitate, corectitudine şi votul cetăţeanului să stabilească regula, nu votul celui care dă banul şi ia banul! Nu asta e democraţia, nu pentru asta mergem în campanie!”, a declarat Nicolae Barbu.

El a vorbit despre „şoferi ai unor parlamentari” care ar fi fost văzuţi ieşind din case de schimb valutar cu „sacoşe de bani”.

„Nu iertăm nimic! (...) Şoferii unor parlamentari şi ai unor persoane cu firme puternice au intrat în case de schimb valutar cu mâinile în buzunare şi au ieşit cu sacoşe de bani şi, ghinion, i-a cunoscut cineva! (...) Sunt determinat să merg până la capăt cu orice problemă! Nu am mamă, nu am tată când e vorba de furt şi cu tot ce înseamnă mizerii! ( ...) Dronele le ridic tot timpul, pot să ridic la 20 de metri! Nu se dau bani în jurul secţiilor de votare, se dau la restaurante, baruri”, a susţinut candidatul PSD pentru primăria Giurgiu.

În aceeaşi conferinţă de presă, preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu şi candidatul partidului la funcţia de preşedinte al CJ Giurgiu, deputatul Marian Mina, a declarat că PSD este un partid unit şi nu va mai pleca nimeni de pe listele de candidaţi la alte partide.

„Nu mai suntem în 2020, aveţi un PSD unit, nu mai este un PSD dezbinat, aveţi un PSD puternic şi nu mai acceptăm în 2024 ce s-a întâmplat în 2020, nu mai suntem victime şi îi transmit prietenului meu Toma Petcu (senatorul PNL, candidatul liberalilor la funcţia de preşedinte al CJ Giurgiu n.r.) să nu mai îmi sune candidaţii de la primărie că nu se retrage nimeni de pe listă şi nu va mai veni nimeni la poză cu el! Cei care au plecat de la municipiu au trecut pentru interese, funcţii, bani!”, a afirmat deputatul Marian Mina.