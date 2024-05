Alegeri 2024 Joi, 30 Mai 2024, 08:05

6

În cursa electorală pentru Primăria Sectorului 1 s-au înscris nouă candidați, dar lupta se dă între primii trei, cel mai bine cotați: Clotilde Armand, George Cristian Tuţă și Liviu Negoiță.

Candidații la Primăria Sector 1 cel mai bine cotați Foto: Inquam Photos

Clotilde Armand (Alianța Dreata Unită) este primarul în funcție, George Tuță (PSD-PNL) este deputat și fost ofițer SRI, iar Liviu Negoiță (PUSL) a fost primar al Sectorului 3 în perioada 2004-2012, celebru pentru faptul că a demolat garajele dintre blocuri.

Cine candidează la Primăria Sectorului 1 la alegerile de pe 9 iunie 2024

Clotilde Armand - Alianţa Dreapta Unită (USR - PMP - Forţa Dreptei)

George Cristian Tuţă - Alianţa Electorală PSD-PNL

Ramona Ioana Bruynseels - Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor

Florin Ghidănac - Partidul Blocul Suveranist Român

Dan Nicolae Podaru - Partidul Ecologist Român

Iulian Hatmanu - Partidul Reînnoim Proiectul European al României (REPER)

Daniel Tudorache - independent

Liviu Negoiţă - Partidul Umanist Social Liberal (PUSL)

Mircea Florin Andrei - Partidul Alternativa Dreaptă

Potrivit sondajelor date publicității, în ultimele săptămâni, lupta electorală se va da între actualul primar, Clotilde Armand (alianța USR-PMP-Forța Dreptei), George Tuță (susținut de PSD-PNL), Liviu Negoiță (PUSL).

Cine este Clotilde Armand

Clotilde Armand alături de Cătălin Drulă, președintele USR. Sursă foto: Inquam Photos / Saul Pop

Clotilde Armand (50 de ani) este cetățean român de origine franceză, din 1997 soția matematicianului Sergiu Moroianu, mamă a patru copii, inginer format la MIT şi Ecole Centrale Paris, după cum singură se descrie pe site-ul Primăriei Sector 1.

Înainte de a fi primarul Sectorului 1, a lucrat în mai multe companii multinaționale. În perioada 2010-2013 a fost director pentru inovație la GDF Suez, în 2013-2017 a fost director general pentru filialele Egis România, Bulgaria și Moldova, iar din 2017 până în 2019, director de dezvoltare pentru Europa la Egis.

Pe plan politic, a fost membru fondator la Uniunea Salvați Bucureștiul şi Uniunea Salvați România, 2016-2019 - consilier local USR la Sectorul 1, 2019-2020 - eurodeputat USR-PLUS. În septembrie 2020 a câștigat mandatul de primar al Sectorului 1.

Clotilde Armand și soțul său dețin mai multe proprietăți - 12 terenuri agricole/forestiere, două case și două apartamente în București, tablouri și bijuterii în valoare de 18.000 de euro și mai multe conturi în bancă, cu peste 220.000 de euro, dar și acțiuni/tiluri de stat/obligațiuni în valoare de peste 435.000 de euro.

Primarul are și două mașini - un Nissan din 2005 și un BMW din 2010.

Cine este George Cristian Tuţă

George Tuţă. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

George Tuță (39 de ani) s-a născut la Drobeta Turnu-Severin, este căsătorit şi are doi copii. În 2004-2009 a făcut SNSPA / Facultatea de comunicare/ Cursuri la distanţă, în 2003-2008: Academia de Studii Economice / Licentiat in management economic, iar în 2009 Institutul Diplomatic Roman.

În legislatura 2000-2024, George Tuţă a fost parlamentar liberal de Ilfov, iar înainte de asta, în 2015-2018 a fost ofițer UM0102 (SRI). Într-un interviu acordat EuroNews, în aprilie 2024, Tuță a afirmat că nu regretă „nicio clipă” că a lucrat în Serviciul Român de Informații, unde a fost consilier al directorului Eduard Hellvig.

„Am lucrat cu Edward Hellvig și în Parlamentul României și la Ministerul Dezvoltării când a fost ministrul Dezvoltării și în Parlamentul European. Am lucrat inclusiv în PNL când dumnealui era secretar general, iar eu eram secretar general adjunct.

În momentul în care a primit propunerea de a deveni directorul SRI, mi-a propus să am același rol de consilier, un rol administrativ. Categoric, acceptând această ofertă, a trebuit să devin ofițer. Nu sunt un ofițer de informații, dacă la asta vă gândiți. Am avut un rol administrativ, nu am avut o muncă, așa cum e ea cunoscută operativă.”, a declarat George Tuță, la Euronews România.

Tuţă a devenit preşedintele filialei PNL Sector 1 la începutul anului, în locul lui Sebastian Burduja, care deţinea această funcţie încă din 2019.

Conform declaraţiei de avere depuse în iunie 2023, George Tuţă are două terenuri în Otopeni, împreună cu soţia sa, care însumează 820 de metri pătraţi. Tot în Otopeni, cei doi soţi au o casă de 170 de metri pătraţi şi un apartament de 40 de metri pătraţi. Tuță conduce un BMW din 2014 şi are bijuterii în valoare de 26.500 de lei. Are şi mai multe economii în bancă.

Potrivit declarației de avere, Tuță are un credit pe care l-a contractat de la o cunoştinţă, 25.000 de euro, scadent în 2028. El încasează anual de la Camera Deputaţilor 153.312 lei, în vreme ce soţia sa, angajată la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, încasează, pe an, 55.833 de lei.

Cine este Liviu Negoiță

Liviu Negoiță. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Liviu Negoiță(62 de ani) este originar din Brăila. A absolvit în 1990 Facultatea de Drept de la Universitatea București.

A fost deputat în legislaturile 1996-2000 și 2000-2004. Pe data de 6 noiembrie 2009, președintele de atunci al României, Traian Băsescu, l-a desemnat pentru a forma un guvern, dar Liviu Negoiță nu a reușit să coaguleze o majoritate parlamentară și și-a depus mandatul.

Din 2004 până în 2012 a fost primar al Sectorului 3. Liviu Negoiță este cunoscut drept cel care a început modernizarea Sectorului 3, reabilitarea bulevardelor, a desființat garajele dintre blocuri și a început sistematizarea străzilor din cartiere.

În 2012, a pierdut alegerile pentru Primăria Sectorului 3 în fața lui Robert Negoiță (PSD). Ulterior, Liviu Negoiță s-a retras din prim planul vieții politice până în anul 2020, când s-a înscris în PMP și a candidat pe listele acestui partid la Camera Deputaților, însă nu a obținut mandatul de deputat.

Potrivit declarației de avere depuse la depunerea candidaturii, toate bunurile sunt pe numele soției - Ioana Negoiță, aceasta dobândindu-le prin donație:

4 terenuri care totalizează 4105 mp la Balotești (donație)

un teren de aproape 300 mp în comuna Vama, Suceava (donație)

o casă de 385 mp în Balotești (donație)

un apartament de 80 mp în Balotești - singurul dobândit prin vânzare-cumpărare

o casă de vacanță de 80 mp în comuna Vama, Suceava (donație)

ceasuri și bijuterii de 30.000 euro

tablouri de 20.000 euro

a înstrăinat în ultimul an o casă de 390.000 de euro din Balotești

Liviu Negoiță are un cabinet de avocatură fără venituri, soția lui este angajată la ASF, dar salariul nu a fost trecut în declarația de avere. Cei doi soți au mai avut venituri de 234.000 euro din închirierea unui imobil din Balotești pe 4 ani.