ALEGERI 2024 Luni, 27 Mai 2024, 22:26

0

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Generală, a afirmat, la Digi 24, că a înlocuit în mandatul său mai mulți kilometri de rețea de termoficare decât actualul primar Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că a pierdut fondurile europene destinate acestui scop, obținuți în mandatul 2016-2020.

Gabriela Firea Foto: Inquam Photos / George Călin

Social-democrata susține că, în timpul mandatului ei de primar al Capitalei, ar fi înlocuit 308 kilometri de rețea de termoficare, primară și secundară, în timp ce primarul în funcție a schimbat doar 260 de kilomentri. „Noi am început ceea ce era urgent, cu cele mai mari avarii, unde sunt cele mai dese evenimente. Normal că începeai cu ce era mai grav”, a spus Firea.

„Domnul primar scade, eu cresc”

Ea a precizat că a transformat regia de termoficare, care își ceruse falimentul la trei luni după ce ea a preluat mandatul în 2016, în companie pentru a putea obține fonduri europene care să fie utilizate pentru înlocuirea țevilor din rețea.

„Am obținut 300 milioane euro pe POIM, fonduri europene. Doi ani după ce am lăsat această sumă mare, nu s-a întâmplat nimic. Apoi a organizat licitație și de un an de zile au început haotic șantiere, iar banii i-a pierdut. Acum iese și recunoaște că fondurile s-au fazat, adică banii s-au pierdut. Abia de un an de zile se înlocuiesc rețelele cu bani obținuți de echipa noastră”, a declarat Firea.

Lui Nicușor Dan i-a reproșat că a oprit haotic apa caldă în oraș, iar lucrările de reabilitare se fac cu lentoare. „Asta vreau să înlocuiesc: viteza de melc a actualului primar”, a mai spus Firea.

Invitată să comenteze scorurile din sondajele care îl dau pe Nicușor Dan ca favorit pentru obținerea unui nou mandat pe 9 iunie, Gabriela Firea a răspuns: „Nu este la distanță mare de mine. Sondajele difuzate reflectă realitatea din momentul în care abia intrasem în cursă. Informațiile au fost culese în perioada în care nu se știa cu claritate că sunt candidata PSD.”

Candidata PSD estimează că, pe măsură ce alegerile se apropie, scorul din sondaje îi va fi favorabil. „Sondajele recente arată o diferență mică între mine și primarul general. Tendința este că domnul primar scade, iar eu cresc pentru că eu am mers în cartiere și mi-am făcut oferta cunoscută”, crede Gabriela Firea.

Diferențe mari între sondaje

Un sondaj Epsilon Poll, dat publicității luni de către PSD, arată că diferența dintre Nicușor Dan și Gabriela Firea este de patru procente în favoarea primului, însă social-democrata ar câștiga dacă din cursa pentru Primăria Capitalei s-ar retrage candidatul PUSL Cristian Popescu-Piedone.

Nicușor Dan (susținut de Alianța Dreapta Unită) este pe primul loc în preferințele alegătorilor, fiind cotat cu 29% dintre voturi. Pe locul doi apare Gabriela Firea (PSD), cu 25%, pe trei Sebastian Burduja (PNL), urmat la un procent distanță de Cristian Popescu Piedone - 16%. Dacă se ia în considerare ipoteza retragerii candidatului Popescu-Piedone, atunci ar câștiga Firea cu 35%, urmată de Nicușor Dan - 31%, potrivit sondajului furnizat de PSD.

Rezultatele sunt diferite față de sondajul IPSOS la comanda USR ale cărui rezultate au fost publicate joi, potrivit căruia Nicușor Dan ar câștiga la mare distanță chiar și în ipoteza în care Popescu Piedone s-ar retrage. Astfel, 43,03% din bucureșteni l-ar vota pe Nicușor Dan, 27,6% pe Cristian Popescu Piedone, în timp ce Gabriela Firea ar obține doar 19,1%.

Nicușor Dan ar câștiga primăria Capitalei și în scenariul în care Piedone s-ar retrage în favoarea Gabrielei Firea. Actualul primar ar obține 52,4% din voturi, iar Gabriela Firea 29,3%. Sebastian Burduja ar urca în acest scenariu la 8,9%.