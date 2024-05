ALEGERI 2024 Duminică, 26 Mai 2024, 18:00

Primarul localității sibiene Jina, Vasile Beschiu, a schimbat partidul înainte de alegeri și a trecut de la PNL la PSD, din partea căruia va candida pentru un nou mandat. Liderul PNL Sibiu, Raluca Turcan, îl acuză de trădare. „La Jina, trădarea a durut”.

Raluca Turcan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

​ Turcan îl acuză pe primarul din Jina, Vasile Beschiu, că a plecat din PNL „deşi proiecte importante au fost făcute cu ajutorul echipei PNL”.

„La Jina, trădarea a durut! Pentru comunitatea din Jina, ca oameni care am pus muncă şi pricepere pentru a o ajuta, am fost greu încercaţi! Colegul nostru, primar, a ales sa trădeze echipa care i-a fost alături. Şi nu a făcut-o oricum! A făcut-o fără să-şi consulte echipa, fără să anunţe, fără să ne privească în ochi. Proiecte importante pentru comunitatea din Jina, precum introducerea reţelei de gaz, modernizare şi extindere reţea de apă, de 29 de milioane de lei din bugetul naţional, investiţii în educaţie, au fost făcute cu ajutorul echipei PNL. Pentru investiţii în reţeaua de apă, pe programul Saligny, a căzut un Guvern PNL!! Şi au votat împotriva Guvernului exact cei pentru care ne-a trădat primarul Vasile Beschiu”, a scris, duminică, pe Facebook, Raluca Turcan.

„Nu am trecut la PSD pentru binele meu”

În 10 mai, primarul Vasile Beschiu îi anunța pe locuitorii din Jina, pe Facebook, că, de data aceasta, va candida din partea PSD, acuzând „dezinteresul” celor care conduc PNL.

„Nu am trecut la PSD pentru binele meu (eu același salar luam indiferent la ce partid eram) dar am făcut acest pas pentru că am văzut un dezinteres din partea unor oameni care conduc celălalt partid față de comuna noastră și față de zona noastră”, a susținut primarul.