​Lucica Dițiu, director executiv la Stop TB Partnership UN declară: "Sunt 19 copii, din regiunea Donețk, cu vîrste între 3 și 15 ani, cei mai mulți provenind din orfelinate. Cu ei, din tot personalul inițial, cred că mai sunt doar un medic și un ajutor de bucătar. Au toate hîrtiile necesare, așteaptă doar să-i scoată cineva de acolo și să-i ducă într-un loc sigur. Nu reușim să-i scoatem de acolo." Dat fiind felul în care este tratat Mariupol de către Armata Rusă, copiii sunt într-un real pericol.

“Copiii din sanatoriul de tuberculoză osteo-articulară ”Krupskoi” din Mariupol sunt în continuare în subsolul clădirii și așteaptă să fie evacuați. Noi am aflat despre ei acum 4 zile din social media, am văzut semnalul de alarmă tras de jurnalistul Răzvan Luțac. Sunt 19 copii, din regiunea Donețk, cu vîrste între 3 și 15 ani, cei mai mulți provenind din orfelinate. Cu ei, din tot personalul inițial, cred că mai sunt doar un medic și un ajutor de bucătar. Au toate hîrtiile necesare, așteaptă doar să-i scoată cineva de acolo și să-i ducă într-un loc sigur. Mîncarea și apa le sunt pe terminate. Din păcate, de trei zile nu reușim să găsim nici un fel de transport ori organizație care să-i ia de acolo. Azi (vineri,18.03), la orele 15, erau încă acolo, ni s-a confirmat. Sunt niște culoare deschise, dar ei nu sunt încă în situația de a fi evacuați. Nu știm dacă nu duc spre Rusia culoarele. Nu știm nici dacă ei vor să fie evacuați într-un loc anume, dar cel mai important e să fie scoși din Mariupol, să fie în siguranță și să aibă mâncare. Din câte știm noi, aveau tratamentul, dar le lipseau mâncarea și apa, care sunt chiar mai importante. Încercăm să-i scoatem de acolo. Știm sigur că atât în România, cât și în Moldova, toată lumea e pregătită să-i primească, din câte am vorbit noi cu colegii noștri. Dar important e să-i extragem din Mariupol”, spune Lucica Dițiu, director executiv la Stop TB Partnership UN.

"Copiii din sanatoriul de tuberculoză din Mariupol sunt printre cei mai vulnerabili datorită afecțiunii lor. Într-o situație disperată, situația celor vulnerabili e și mai precară. Facem, pe acastă cale, un apel să-i ajutăm. Strigăm după ajutor în numele lor. "