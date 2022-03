Ajutor pentru Ucraina Marți, 08 Martie 2022, 14:47

Suntem alături de Ucraina! Grupul Futureal-Cordia-HelloParks și angajații săi își asumă o serie de angajamente pentru a sprijini refugiații din Ucraina.

Gábor Futó, fondator și coproprietar al grupului Futureal Foto: Futureal

1. Grupul Futureal-Cordia-HelloParks va dona 300 de milioane de forinți (aproximativ 800.000 de euro), pe lângă sumele strânse de angajații companiei, pentru a sprijini proiecte umanitare în trei țări (Ungaria, Polonia, România).

2. Grupul identifică acele proprietăți din portofoliul său care pot fi folosite în scop umanitar. În această direcție, în Polonia – în Gdańsk, Wrocław și Varșovia – transformarea clădirilor și amenajarea unei grădinițe și unor adăposturi pentru refugiați au început deja.

3. Cordia oferă în mod gratuit familiilor de refugiați apartamentele sale mobilate din Budapesta . Compania face de asemenea un apel către clienții Cordia să ofere găzduire pentru cei care au nevoie și să sprijine organizațiile umanitare care sunt implicate în această criză.

4. Lucrăm cu mai multe organizații umanitare și medicale care contribuie la salvarea oamenilor din Ucraina.

"Urmărim evenimentele din Ucraina cu inima grea și cu un adânc simț al datoriei de a ajuta. Sunt foarte mândru de toată lumea din cadrul grupului Futureal-Cordia, întrucât mulți dintre colegii noștri găzduiesc deja refugiați și mulți dintre ei sunt gata să participe în mod activ la programele și donațiile pe care le organizăm”, a spus Gábor Futó, fondator și coproprietar al grupului Futureal.

Despre grupul Futureal

Futureal este unul dintre cei mai mari dezvoltatori și investitori imobiliari din Europa Centrală și de Est și se numără printre primii 10 cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Europa. De la înființare, portofoliul Futureal Group a inclus peste 220 de proiecte imobiliare cu o valoare totală de 6 miliarde EUR și o suprafață de peste 4 milioane de metri pătrați.

Despre Cordia Group

Cordia este unul dintre cele mai mari grupuri de dezvoltare rezidențială și investiții corporative din regiunea Europei Centrale și de Est, cu un brand puternic și bine cunoscut, prezent pe segmentele mediu și mediu superior ale piețelor din Ungaria, Polonia, România și desfășoară un proiect pilot în Spania. Cordia a cumpărat recent dezvoltatorul britanic Blackswan Property, a achiziționat dezvoltatorul rezidențial polonez Polnord S.A. și deține, de asemenea, 15,9% din compania olandeză cotată la bursă ARGO Properties N.V., care este activă pe piața germană de locuințe închiriate și de regenerare urbană. Grupul Cordia are o experiență de peste 20 de ani și a câștigat multiple premii internaționale, printre care: „ULI Global Awards for Excellence”, „Best Mixed-Use Project in Europe” International Property Awards, Bloomberg TV, The New York Times, „Best Purpose Built Project Worldwide”, acordat de Federația Internațională pentru Real Estate (FIABCI).

Despre HelloParks

HelloParks este o companie inovatoare, de nouă generație, din domeniul dezvoltării imobiliare de spații industrial.. Oferă soluții cuprinzătoare, centrate pe client, de la dezvoltarea terenului și construcția clădirilor până la administrarea proiectului. HelloParks folosește soluții de inginerie ecologice, durabile și de înaltă calitate pentru a crea megaparcuri futuriste care oferă valoare pe termen lung partenerilor săi. HelloParks este membru al Grupului Futureal, care este unul dintre cei mai mari dezvoltatori și investitori imobiliari din Europa Centrală și de Est și se numără printre primii 10 cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Europa. De la înființare, portofoliul Futureal Group a inclus peste 180 de proiecte imobiliare cu o valoare totală de peste 5 miliarde EUR și o suprafață de 3 milioane de metri pătrați.

