Ajutor pentru Ucraina Marți, 08 Martie 2022, 09:16

Smile Media

​​Viața e dură și nedreaptă uneori. Iar oameni nevinovați, care nu se gândesc decât la supraviețuire, ajung să fugă la mii de kilometri depărtare. Gândurile noastre se îndreaptă către refugiații din Ucraina, unde conflictul armat continuă. Nevoile umanitare sunt în continuă creștere, iar pe măsură ce luptele se intensifică, copii au fost răniți sau uciși fără să fi fost părtași la acest război nedorit de ei.

Copiii refugiați din Ucraina pot să privească cu încredere spre viitor și să zâmbească sănătos la Clinica 32 Foto: Clinica 32

Noi, cei de la Clinica 32, am fost încă din prima zi alături de cei în nevoie și care si-au părăsit căminele. Individual sau împreună, toți cei din Clinica 32 am simțit ca trebuie să le sărim în ajutor, cât și cum putem. Și nu pentru că e la modă, ci pentru că am simțit că trebuie. Nu ne- am anunțat eforturile făcute și nu am cerut vreo recunoaștere pentru asta. Acum însă, trebuie, pentru că e greu să găsim cei cărora vrem să le oferim ajutorul. Pe lângă eforturile deja făcute, vrem să mai facem ceva diferit. Și vrem să ajutăm copiii. Pentru că ei vor fi cei care vor reconstrui Ucraina de mâine, una ce va fi a lor, liniștită și fără războaie.

Și pentru că atunci când vor purcede la împlinirea speranțelor de pace vor vrea să zâmbească, vrem să-i ajutăm să fie pregătiți pentru asta. Sunt departe de casă, într-o țară străină, fără nimeni cunoscut în preajmă. Și pentru că sănătatea orală influențează sănătatea generală, Clinica 32 a decis să trateze gratuit în fiecare lună, timp de cel puțin 6 luni, 20 de copii ai refugiaților ucraineni, cu vârste de până la 14 ani. Poate nu e mult, dar împreună cu eforturile noastre combinate pe alte planuri, vom contribui împreună măcar la zâmbetul celor care vor reconstrui Ucraina de mâine. E un zâmbet într-un ocean de tristețe, dar vrem să-i ajutăm.

Pentru că în Clinica 32 avem totul sub un singur acoperiș, toate specializările și dotările necesare, tot ce trebuie să facă părinții ucraineni care au copii în vârstă de până la 14 ani este să ne scrie la adresa helpukraine@clinica32.ro și noi, în ordinea primirii mesajelor, îi vom programa în limita locurilor disponibile la Dr. Roxana Kolanovschi, o inimă mare și iubitoare de copii, la care copiii vin fără frică, indiferent de vârstă, membră a Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică din România, sau la Dr Mihai Greblescu, mereu cu zâmbetul pe buze, membru al Societății de Parodontologie din România din 2012. Fiecare copil va avea parte de investigații privind tratamentele necesare pe loc, datorită tehnologiei digitale de ultimă oră. Clinica 32 oferă astfel micuților refugiați beneficii reale datorită experienței, competențelor colegilor noștri, ambele clinici fiind 100% digitalizate, iar copiii vor fi tratați de către cei doi colegi ai noștri în cel mai scurt timp posibil, multi-disciplinar, non-invaziv sau minim invaziv, fără durere și cu predicție sigură.

Din 2005, Clinica 32 construiește un drum unic în medicina dentară românească și fiecare pas reprezintă, în primul rând, respect față de pacienții săi, inovație și tratamente stomatologice digitale. „Totul sub același acoperiș” a fost ideea de la care am plecat în 2005, ajungând astăzi să avem integrate în fiecare clinică toate specialitățile stomatologice, cele mai performante echipamente, radiologie și laborator de tehnică dentară, pentru efectuarea oricărui tip de tratament într-o singură locație, fără drumuri suplimentare la alți experți sau pentru alte investigații.

Acum vrem să întoarcem către cei în nevoie ceea ce am reușit să facem, punând în slujba Binelui tot ce putem noi, pentru a-i însenina pe acești copii ce au trecut prin suficiente traume în aceste ultime săptămâni. Vrem să le redăm zâmbetul și speranța că se vor putea întoarce cândva acasă în liniște și pace, punând umărul la reconstrucția Ucrainei. Și zâmbind și aducându-și aminte de noi, cei care i-am ajutat în vremuri de restriște, să uite amenințările războiului și să privească încrezători spre viitor. Pentru că suntem siguri că într- o zi ei vor zâmbi, speranța va exista mereu în ei. Și în noi.

www.clinica32.ro

Clinica stomatologică Scărlătescu

Str. Scărlătescu, nr. 3, sector 1, București

Luni – Vineri 09:00-20:00; +40 31 620 30 30

Clinica stomatologică Banu Manta

B-dul Banu Manta, nr. 79 A, sector 1, București

Luni – vineri 09:00 – 20:00; +40 31 620 30 30

Ajutor pentru Ucraina